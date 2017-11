Kino, musikk og basar

Nyheter

Høsten er her for fullt, og det innebærer dager med variabelt vær. I helga er det mye å finne på innendørs, og først kan vi nevne den store kinodagen på lørdag. Det er 30 år siden Den store kinodagen startet, og 150 kinoer er med på dette. Både i Melhus og i Midtre Gauldal er det halv pris på kinobilletter, og begge kinoene har et tett program utover dagen.

Ingrid Bjørnov kommer lørdag kveld med soloforestillinga «Steinway to Heaven» til Støren kulturhus (bildet).

Lørdag kveld er det basar i Tømmesdalen grendahus, og den arrangeres av støtteforeninga for Tømmesdalen grendahus. Bingo er det også, men det er mandag kveld i Soknahall.

I Hølonda samfunnshus er det fredag og lørdag middagsshow i regi av Korista og bandet Full Rulle.

Byr på helaften på Korsvegen For første gang blir det helaften med kor, band og treretters middag på Korsvegen, og allerede nå er billettsalget bra.

Værmessig ser helga slett ikke verst ut, og det ligger an til delvis sol og et par varmegrader. Det skulle borge for muligheten til turer i skog og mark.