Jordras på fylkesveg 30

Nyheter

Statens vegvesen melder at det er redusert framkommelighet på fylkesveg 30 ved Vindsnes mellom Kotsøy og Singsås. Det ene feltet er stengt på grunn av jordras.

- Vi fikk melding om jordraset klokka 06.50, forteller operatør Magnus Storrø ved Vegtrafikksentralen.

Entreprenøren Svevia sperret av det ene feltet med bil og varslet bilistene med blinkende lys. Trafikken kan gå forbi i ett felt.

- Det ble gjennomført en vurdering med geolog, og beslutningen var at stedet vil bli ryddet. Det er ikke behov for ytterligere tiltak, sier Storrø.

Beslutningen var altså at det ikke var behov for geotekniske undersøkelser i terrenget før området kunne ryddes, og Storrø opplyser at det blir fortløpende opprydding.

Hvor stort raset er, har Vegtrafikksentralen ikke fått opplysninger om ifølge Storrø.

