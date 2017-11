I dag kommer dommen i drapssaken

Nyheter

Dommer Eirik Lereim varslet mandag at dommen i rettssaken mot en 27-åring fra Melhus blir avsagt fredag. I dag blir det klart om aktor Per Morten Schjetne får medhold i påstanden om 15 års forvaring eller om dommerne støtter påstanden fra forsvarerne Arve Opdahl og Christian Wiig om frifinnelse.

Bistandsadvokat Mette Skoklefald har lagt ned påstand om 249.000 kroner i erstatning og oppreisning til den dreptes mor, og forsvarerne mener beløpet er for høyt ut fra rettspraksis. Forsvarerne mener at 100.000 kroner i oppreisning og erstatning av utgifter til begravelse får holde.

Lerdrapet: Vil at drapstiltalt skal dømmes til forvaring i 15 år Aktor Per Morten Schjetne mener at drapstiltalt 27-åring fra Melhus skal dømmes til forvaring i 15 år etter drapet på Råger Holte (38) på Ler, og omtaler drapet som brutalt.

Over 100 bajonettstikk

27-åringen er tiltalt for å ha drept Råger Holte (38) med over 100 bajonettstikk. Holte ble funnet død 25. januar, og det har hersket tvil om dødstidspunktet. Aktor mener at tiltalte drepte Holte om natta, vasket klærne for å skjule blodspor og sendte sms til den døde kompisen for å gi seg selv alibi.

Forsvarerne mener det ikke finnes bevis for at 27-åringen drepte Holte, og viser til at 27-åringen hele tida har sagt at han er uskyldig. Under rettssaken har han ikke villet forklare seg, og forsvarerne påpeker at 27-åringen har rett til det. Forsvarer Wiig sa i prosedyren at det mest vanlige er at tiltalte ikke forklarer seg i politiavhør og sier at de heller vil forklare seg i retten.

Lerdrapet: Mange vitner innkalt til retten 49 vitner er stevnet i rettssaken mot en drapstiltalt 27-åring, og forsvarer Arve Opdahl mener det er viktig med mange vitner for å legge biter i puslespillet.

Forvaring

I tillegg til lengden på eventuell straff, har også spørsmålet vært om det er aktuelt med forvaringsstraff eller fengselsstraff. Forvaring har avløst det som tidligere het sikring, og er en straffart der hovedformålet er å beskytte allmennheten mot en farlig lovbryter.

Aktor har altså lagt ned påstand om 15 år i forvaring og har vist til de sakkyndiges vurdering at det er høy risiko for nye voldshandlinger. Straffeforslaget innebærer ifølge aktor 14 år for drapet og ett år for de andre forholdene 27-åringen er tiltalt for. Minstetida er 10 år, og blir 27-åringen dømt kan han da søke om å bli satt fri. Påtalemyndigheten kan hvis den fortsatt mener at gjerningsmannen utgjør en fare, reise ny sak for domstolene og få straffen forlenget med inntil fem år av gangen. Strafferamma for forsettlig drap er minimum 8 år og maksimalt 21 år.

Lerdrapet: - Helt vanvittig å bli siktet En mann fra Tynset ble siktet etter at Råger Holte ble funnet død på Ler.

27-åringen har nektet straffeskyld for drapet på Råger Holte, og har i politiavhør forklart at de to slåss, men at de skiltes som venner. Han er også tiltalt for vold mot fastlegen og en medinnsatt i Trondheim fengsel samt for vold og trusler mot politifolk.

Forventer anke

– Sannsynligvis blir det anke, har bistandsadvokat Mette Skoklefald sagt til Trønderbladet.

En runde i Frostating lagmannsrett er allerede forberedt ved at en rettssak der er forhåndsberammet til slutten av januar. Skoklefald har representert mor til Råger Holte.

– Jeg tror det har vært en veldig stor lettelse for henne at saken kom opp og at hun fikk forklare seg. Det er tøft for henne å vente på utfallet av saken, sier Skoklefald.

Regner med anke i drapssaken I neste uke er dommen i rettssaken mot en drapstiltalt 27-åring fra Melhus ventet, og bistandsadvokaten tror allerede nå at det blir ny runde i lagmannsretten.

Rettssaken i tingretten startet mandag 16. oktober, og sist mandag var det prosedyrer. I dag er det altså domsavsigelse. Hver dag under rettssaken har det vært publikummere til stede i salen, og antallet har variert.