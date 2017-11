Politiet vil slå ned på tullkjøring

Nyheter

Politiet får gjentatte klager på at det foregår tullkjøring med bil på parkeringsplasser, og når snøen kommer er det et yndet område for slik aktivitet ved XXL på Tiller og City Syd.

Tirsdag var det ikke snø, men likevel kom det klager på slik kjøring ved XXL, opplyser politførstebetjent Rune Røddesnes ved Melhus lensmannskontor.

Det var samme problem i fjor, opplyser Røddesnes. Nå vil politiet på sørsida prioritere disse stedene i tida framover, for å unngå at det skjer trafikkulykker. Aktuelle reaksjoner over bilførerne er anmeldelse og førerkortbeslag.