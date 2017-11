Nyheter

Det var trafikale problemer, og føreren mistenkes for ruskjøring, meldte politiet på Twitter.

Det var en mann fra Møre i slutten av 30-årene som kjørte bilen, og han ble framstilt for blodprøve samt at førerkortet ble beslaglagt. Det opplyser politiførstebetjent ved Melhus lensmannskontor, Rune Røddesnes. Ingen ble skadet under utforkjøringa som skjedde i 19-tida. Politiet var på stedet klokka 19.10.