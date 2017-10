Populært friluftsområde kan få godkjent parkeringsplass

Nyheter

Melhus formannskap skal i dag behandle en søknad fra hjemmelshaver Knut Olsen om å få godkjent en parkeringsplass ved Skjetnemyra skianlegg.

Mener den er ulovlig

Parkeringsplassen er blitt benyttet lenge. Melhus kommune mener at parkeringsplassen er etablert uten at det er søkt om det, og kommunen har ikke gitt tillatelse til parkeringsplassen. I tillegg mener TrønderEnergi at det er for kort avstand mellom parkeringsplassen og høyspentledning. TrønderEnergi stiller krav om at det skal være minimum sju meter fra bakkenivå og opp til linja, og oppgitt minsteavstand er 6,4 meter.

Kommunen ga pålegg om å få ting i ordnede former, og søknaden kommer opp i dagens formannskapsmøte. Å gi godkjennelse til parkeringsplassen framfor å kreve at den fjernes fordi den er ulovlig, mener rådmannen er bedre for klima og miljø.

Rådmannen varsler at grunneieren kan få gebyr for arbeid som er igangsatt uten tillatelse fra kommunen.

Planlegger å utvikle området

Hjemmelshaveren har planer om å utvikle området, og har levert planforslag for Skjetnemyra. Dette planforslaget innebærer ifølge kommunen, både skianlegget og skytebanen.

Ifølge forslaget skal parkeringsplassen flyttes til et område like ved Kregnesvegen, og at framtidig stasjonsområde blir lagt like ved. Rådmannen peker på at det kan bli langt å gå for de minste barna om parkeringsplassen legges ved Kregnevegen og stadionområdet ikke også flyttes.