Når kommer dommen i Lerdrapssaken?

Nyheter

Fredag blir det klart om en drapstiltalt 27-åring fra Melhus blir dømt for drapet på Råger Holte (38) eller om han frifinnes. 27-åringen er tiltalt for å ha drept Råger Holte med over 100 bajonettstikk,og rettssaken har gått i Sør-Trøndelag tingrett i drøyt to uker. Dommer Eirik Lereim har med seg to lekdommere.

I tillegg til tiltale for å ha drept Råger Holte, er 27-åringen også tiltalt for vold mot fastlegen og en medinnsatt samt for å ha truet politifolk.

Ønsker forvaring

I dag mandag la aktor Per Morten Schjetne fram påstand om at 27-åringen fra Melhus skal dømmes til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. I praksis vil en dom med forvaringsstraff ifølge aktor, være det samme som livstidsdom. Straffeforslaget er for både drapet og de andre tiltalepunktene. Aktor fant ingen formildende omstendigheter, og mener det er skjerpende at tiltalte skal ha fortsatt å stikke Råger Holte med bajonett selv om Holte ifølge patologen, enten var dødende eller allerede død.

Lerdrapet: Vil at drapstiltalt skal dømmes til forvaring i 15 år Aktor Per Morten Schjetne mener at drapstiltalt 27-åring fra Melhus skal dømmes til forvaring i 15 år etter drapet på Råger Holte (38) på Ler, og omtaler drapet som brutalt.

I tillegg har bistandsadvokat Mette Skoklefald lagt ned påstand om at 27-åringen skal betale 249.000 kroner til Råger Holtes mor som erstatning og oppreisning etter at hennes eneste barn ble drept. I retten opplyste bistandsadvokaten at det er mulig å bli dømt til å betale erstatning/oppreisning selv om en blir frifunnet.

Bistandsadvokaten sa til Trønderbladet før helga at hun regner med at det blir anke i saken, og hun opplyste at en rettssak i Frostating lagmannsrett er berammet til slutten av januar.

Ønsker frifinnelse

Forsvarerne Arve Opdahl og Christian Wiig la ned påstand om at 27-åringen skal frifinnes, og de mener at politiet burde ha sett nærmere på andre mulige gjerningsmenn. Når det gjelder erstatning, mener de at 27-åringen skal frifinnes. Alternativet er ifølge forsvarerne, 100.000 kroner til Råger Holtes mor og erstatning for utgiftene til begravelsen.

- Årsaken til at vi foreslår en reduksjon i beløpet, er at avdøde var en voksen sønn som hadde flyttet hjemmefra, sier Opdahl.

Saken har ifølge påtalemyndigheten, vært svært grundig etterforsket. 4000-5000 dokumenter er produsert i saken. Kripos ga langvarig bistand til Melhus lensmannskontor, og i tillegg har Melhus lensmannskontor fått bistand fra nabolensmannskontor.