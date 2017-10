Lerdrapet: Vil at drapstiltalt skal dømmes til forvaring på ubestemt tid

Nyheter

I dag ble det kjent hva som er aktor Per Morten Schjetnes påstand etter drapet på Råger Holte. Aktor la ned påstand om at han vil be om at en drapstiltalt 27-åring fra Melhus skal dømmes til forvaring på ubestemt tid. Minstetida er åtte år, mens maksimaltida er 21 år.

- Brutalt drap

- Dette er et brutalt drap og et drap som er begått med en voldsom råskap, sa aktor i prosedyren.

Aktor mener at Holte har fått 100-150 stikk, og at det må ha tatt 3-8 minutter å utføre stikkene om en antar at det tok tre sekunder mellom hvert stikk. Noen momenter i formildende retning har ikke aktor funnet.

Drapstiltalt kan ha en hjernelidelse De sakkyndige mener at 27-åringen lider av personlighetsforstyrrelse, og de mener at 27-åringen ikke var psykotisk i januar.

16 punkter

I prosedyren har aktor Schjetne lagt fram 16 punkter han mener er avgjørende for at han mener tiltalte er skyld i at Råger Holte (38) ble drept. Blant punktene er funn av DNA fra tiltalte på slira og knivskaftet til bajonetten som påtalemyndigheten mener er drapsvåpenet. Dessuten er både tiltaltes klær blitt trukket fram av aktor, og da den omtalte ullgenseren, ei boblejakke og sokker. Politiet mener at tiltalte vasket klær hos Holte før tiltalte dro derfra tirsdag 24. januar rett før klokka 08.

Videre mener aktor at tiltalte synes det var for sterkt å se kompisen ligge død at han la en hundeseng og et flagg over Holte. Da politiet spurte tiltalte om flagget i et avhør, skal tiltalte ha forlatt avhøret.

Aktor mener at tiltalte senee sendte melding til kompisen for å skaffe seg et alibi.

27-åringen er tiltalt for å ha drept kompisen Råger Holte (38) med over 100 bajonettstikk. Ifølge patologen ble Holte stukket også etter at han var død. Antall stikk var så høyt at patologen ga opp å telle dem. Det var 25. januar at Holte ble funnet død i hjemmet sitt på Ler. Holte leide en kommunal bolig, og hadde flyttet inn høsten 2016.

Fant det de tror er tiltaltes bukse i vaskemaskina hos drepte Råger Holte Da politiet undersøkte vaskemaskina hos Råger Holte på Ler, fant de ei bukse de mener drapstiltalte hadde på seg i dagene før drapet.

Tiltalte ringte og sendte sms til sin mor 40 ganger, og tiltaltes mor har forklart i retten at hun hørte Råger Holte på mobilsvareren.

Aktor mener det ikke er mulig fordi den første kontakten med tiltaltes mor var etter at tiltalte var observert av et vitne mens han gikk langs Fremovegen på vei mot Ler sentrum.

Regner med anke i drapssaken I neste uke er dommen i rettssaken mot en drapstiltalt 27-åring fra Melhus ventet, og bistandsadvokaten tror allerede nå at det blir ny runde i lagmannsretten.

Kan ha kjempet imot

Ifølge aktor forsøkte Holte å kjempe mot drapsmannen, og aktor viser til at Holte hadde avvergingsskader på armene. Bajonetten mener påtalemyndigheten tilhørte Holte, og er det eneste mulige drapsvåpenet. Dette var en knivlignende gjenstand med dobbelt egg. På bajonetten er det ikke funnet fingeravtrykk fra tiltalte, men aktor mener det ikke er tellende. Aktor mener at det skjedde noe i vennskapsforholdet som førte til en konflikt, og at bajonetten ulykksalig nok var i nærheten.

Lerdrapet: Dette er det siste bildet av Råger Holte Politiet har brukt data fra basestasjoner, mobiltelefoner og overvåkningskamera for å finne ut hvem som var på åstedet da Råger Holte (38) ble drept. Det siste kjente bildet av drapsofferet er fra Coop Prix Ler.

Aktor har vist til en rekke DNA-funn fra tiltalte, og mener at selv om tiltalte oppholdt seg i huset fra søndag til tirsdag, er det DNA-funn som påtalemyndigheten mener knytter tiltalte til drapet.Tiltalte har forklart at det oppsto en slåsskamp - vikingkamp -, og at det er årsaken til at også tiltalte fikk skader i ansiktet. Tiltalte har forklart at Holte og han skiltes som venner etter slåsskampen, og at han dro til hjemstedet etterpå.

I retten fortalte aktor at det har vært en omfattene kartlegging av elektroniske spor for å se om det er en mulig ukjent gjerningsmann.

27-åringen ble pågrepet av politiet 25. januar, og hadde først status som vitne før han ble siktet for drap.

I tillegg er han tiltalt for å ha sparket fastlegen, ha slått til en medinnsatt og for å ha truet politifolk. For disse punktene mener aktor at dersom tiltalte bare skal straffes for dette, vil aktors påstand være fengsel i 6-8 måneder.

Bistandsadvokat Mette Skoklefald har varslet at hun vil fremme et erstatningskrav på 246.000 kroner til pårørende.

Lerdrapet: Mange vitner innkalt til retten 49 vitner er stevnet i rettssaken mot en drapstiltalt 27-åring, og forsvarer Arve Opdahl mener det er viktig med mange vitner for å legge biter i puslespillet.

Mener han er uskyldig

Forsvarerne Arve Opdahl og Christian Wiig skal også holde prosedyrer,og varsler at de vil be om at tiltalte skal frikjennes. 27-åringen har ikke erkjent straffeskyld, og mener at han er uskyldig. Han har ikke villet si noe til retten.

Mange publikummere er i rettssalen for å høre på prosedyrene.