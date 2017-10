Lerdrapet: Vil at drapstiltalt skal dømmes til forvaring

Nyheter

I dag blir det kjent hva som er aktor Per Morten Schjetnes påstand etter drapet på Råger Holte. Aktor varsler at han vil be om at en drapstiltalt 27-åring fra Melhus skal dømmes til forvaring. I prosedyren som aktor skal holde i formiddag, blir det klart hvor mange år aktor mener 27-åringen skal være i forvaring. Minstetida er åtte år, mens maksimalttida er 21 år.

Bistandsadvokat Mette Skoklefald har varslet at hun vil fremme et erstatningskrav på 246.000 kroner til pårørende.

Regner med anke i drapssaken I neste uke er dommen i rettssaken mot en drapstiltalt 27-åring fra Melhus ventet, og bistandsadvokaten tror allerede nå at det blir ny runde i lagmannsretten.

27-åringen er tiltalt for å ha drept kompisen Råger Holte (38) med over 100 bajonettstikk. Ifølge patologen ble Holte stukket også etter at han var død. Antall stikk var så høyt at patologen ga opp å telle dem. Det var 25. januar at Holte ble funnet død i hjemmet sitt på Ler. Holte leide en kommunal bolig, og hadde flyttet inn høsten 2016.

I tillegg er han tiltalt for å ha sparket fastlegen, ha slått til en medinnsatt og for å ha truet politifolk.

Lerdrapet: Mange vitner innkalt til retten 49 vitner er stevnet i rettssaken mot en drapstiltalt 27-åring, og forsvarer Arve Opdahl mener det er viktig med mange vitner for å legge biter i puslespillet.

Forsvarerne Arve Opdahl og Christian Wiig skal også holde prosedyrer,og varsler at de vil be om at tiltalte skal frikjennes. 27-åringen har ikke erkjent straffeskyld, og mener at han er uskyldig.

Mange publikummere er i rettssalen for å høre på prosedyrene.