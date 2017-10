Vil vente med snøscooterløyper

Nyheter

– Vi kan ikke være så urealistiske at vi trer ting på administrasjonen. Vi har holdt på med sentrumsplan og friluftsplan, og det er veldig mye arbeid med disse planene. Mye skal ut på høring, og vi må lande noe, sier Kvaal som er leder for komité for teknikk og miljø og sitter i kommunestyret.

Mange har snøscooter

Regjeringa har åpnet for rekreasjonskjøring med snøscooter, og i Melhus jublet Høyre over at det skulle lages snøscootertraseer i Melhus. Over 300 har fått løyve til kjøring med snøscooter i Melhus, og kommunen har et liberalt syn når det gjelder bruk av snøscooteren for transport til hytter.

Nå melder rådmannen at det bli for hektisk å komme i gang med utredning rundt snøscootertraseer – noe som var tidfestet av politikerne skulle skje kommende vår. Også planen som skulle åpne for boligbygging på Brekkåsen henger i en tynn tråd.

Kommunestyret har vedtatt en planstrategi med tidfesting av når ulike planer skal utarbeides, og denne er ment som et signal til administrasjonen om hva som skal prioriteres når det gjelder planarbeid.

Melhus formannskap har møte på tirsdag, og rådmannen foreslår at formannskapet vedtar at oppstart av planprogram for områdeplan for Brekkåsen utsettes til 2019 og at utredning av snøscootertraseer utsettes til 2020.

Mange planer

Administrasjonen jobber med områdeplanen for Melhus sentrum, områdeplan for Ler sentrum og utredningsarbeid for Fremo. Arbeidet med områdeplan for Brekkåsen og utredning av snøscootertraser som begge skulle ha startet våren 2018 er ifølge rådmannen ikke påbegynt. Det samme gjelder kommunens samfunnsdel.

Melhus formannskap har møte på tirsdag, og rådmannen foreslår at formannskapet vedtar at oppstart av planprogram for områdeplan for Brekkåsen utsettes til 2019 og at utredning av snøscootertraseer utsettes til 2020.

Planer har ifølge rådmannen, vist seg å være mer tidkrevende enn antatt. Rådmannen viser til at Ler områdeplan har tatt lengre tid på grunn av utredning om vei og fordi det er stilt vilkår fra andre myndigheter. For områdeplanen for Melhus sentrum er det kommet innspill om sagasenter og grønn strek.

Kommunen har fått påmelding fra 11 aktører som ønsker å gjøre tiltak i Melhus sentrum, og rådmannen ser for seg at det vil gi noe ekstra arbeid. Som kjent har flertallet i Melhus kommunestyre vedtatt byggestopp i to år i Melhus sentrum, og har samtidig sagt at potensielle utbyggere kan få lage reguleringsplaner samtidig som at sentrumsplanen utarbeides.

– Det er også kommet svært mange skriftlige innspill, forklarer rådmannen til formannskapet.

Rådmannen viser også til at det er varslet omgjøring av vedtatte strekninger på E6 og det er behov for å legge planer for ledningsnett i nye områder.

Prioritering

– Brekkåsen og sentrumsplanen må gå foran snøscooterløyper, mener komitéleder Kvaal.

Når det gjelder Brekkåsen, ønsket Høyre å prioritere området og rådmannen har vist til at det er ledig kapasitet på Brekkåsen skole. For noen år siden viste en byggeaktør fram planer for småhusbebyggelse på Brekkåsen. Varaordfører Stine Estenstad (H) har tidligere sagt til Trønderbladet at byggestoppen som Høyre var med på, ikke omfatter Brekkåsen.