Nyheter

Klokka 22.50 lørdag kveld mottok politiet en oppringning fra et utested på Støren. En av gjestene laget bråk ved å rope høgt og oppførte seg truende. Det ble ikke behov for å sende politipatrulje, og operasjonslederen i Trøndelag politidistrikt sier at gjesten dro på egen hånd.