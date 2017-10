Hærverk på Røde Kors-hytte

Nyheter

– Vi er fortvilt over at beredskapshytta ødelegges. Røde Kors er en beredskapsorganisasjon for å hjelpe andre, sier Trygve Eggen.

Trygve Eggen og Inger Lise Døvle er med i hyttekomiteen for Røde Kors-hytta ved Svarthåmmår'n i Seterdalen på Hovin. Det tredje medlemmet er Eli Minde. Hytta ligger ved fylkesveien mellom Hovin og Meldal, og er midt i et stort utfartsområde. Her er det mange hytter, og terrenget benyttes vinter som sommer. I påska har Røde Kors beredskap, og Eggen har inntrykk av at mange setter pris på at Røde Kors er til stede for å patruljere og bistå om noen trenger hjelp.

Fikk tips

For omtrent tre uker siden fikk Røde Kors nyss via melding på Facebook, om at det hadde vært hærverk på Røde Kors-hytta. Ei rute er knust, og det er tagget på ei ytterdør. Det er ikke første gang Røde Kors er blitt rammet av hærverk, og for noen år siden ble utedoen sprengt.

– Sprenging av utedoen kan for så vidt være barnestreker, men hærverket vi ser nå, er ikke det. Det er ekstra trist at noen utøver slikt hærverk når vi har lagt ned så mye innsats og penger i å ruste opp hytta, sier Eggen.

Røde Kors har anmeldt hærverket til politiet, og har bedt publikum om hjelp for å framskaffe opplysninger om hvem som kan ha ødelagt hytta. Innlegget på Facebook er blitt delt 60 ganger, men har så langt ikke resultert i at Røde Kors har fått opplysninger om hvem som har skadet hytta.

Dugnadsinnsats

Inger Lise Døvle er oppgitt over hærverket, og forteller at Røde Kors har snudd på hver ei krone for å kunne ruste opp hytta. Markedet er saumfart for å finne billige materiale. 200.000 kroner er brukt på hytta for å gjøre den ekstra godt egnet til beredskapen. Røde Kors får ikke momsfritak på innkjøp, forteller Eggen. Innsatsen er på frivillig basis.

– 1000 dugnadstimer ble lagt ned mellom jul og påske for å gjøre om hytta, forteller Døvle og viser fram før og nå-bilder.

Om hytta

Hytta i Seterdalen ble satt opp av Ingebrigt Løberg som kiosk på 1970-tallet, og på 1980-tallet kjøpte Røde Kors hytta. Den ble oppgradert litt da, mens resten måtte vente fordi Røde Kors ikke hadde økonomi til en full oppgradering. Blant utgiftene Røde Kors har, er at organisasjonen i en rettssak ble dømt til å betale pensjon for ambulansearbeidere. For to år siden bestemte Røde Kors seg for å oppgradere hytta, og nå gjenstår utbedring av taket.

Klar til å bistå i påska Røde Kors-hytta i Seterdalen er nyoppusset, og mange stiller opp på frivillig basis for å gjøre påskeferien trygg for skifolket.

– Vi skusler ikke med penger av hensyn til at det er innsamlede penger vi bruker. Målet er å være ferdig med hytta til påska neste år, opplyser Eggen.

Hytta benyttes som vaktstasjon og som øvingssted, og Eggen forteller at det kan være aktuelt å leie ut hytta til speidere og barnehager.