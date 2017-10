Regner med anke i drapssaken

Nyheter

- Sannsynligvis blir det anke, sier bistandsadvokat Mette Skoklefald.

Rettssaken mot en 27-åring fra Melhus startet mandag i forrige uke, og var opprinnelig berammet for fire uker.

Dom kan komme i neste uke

Torsdag var bevisførselen i Sør-Trøndelag tingrett ferdig, og mandag går aktor Per Morten Schjetne, bistandsadvokat Mette Skoklefald og forsvarerne Arve Opdahl og Christian Wiig i gang med prosedyrene. Så langt har 27-åringen nektet å si noe i retten, og han ville heller ikke legge til noe da retten hadde hørt vitner. Forsvarer Opdahl sier at tiltalte har anledning til å komme med en sluttbemerkning når prosedyrene er ferdig. I prosedyrene oppsummerer aktor og forsvarer, og de legger ned sine påstander.

Lerdrapet: Mange vitner innkalt til retten 49 vitner er stevnet i rettssaken mot en drapstiltalt 27-åring, og forsvarer Arve Opdahl mener det er viktig med mange vitner for å legge biter i puslespillet.

Dom i saken kan foreligge torsdag eller fredag i neste uke etter det aktor har fått opplyst fra dommer Eirik Lereim.

Forvaring

Aktor Schjetne har varset at han vil legge ned påstand om forvaring, og han opplyser at minstetida er 8 år. Maksimaltida er 21 år for forsettlig drap. Den som blir dømt til straff, kan søke om prøveløslatelse når 2/3 av dommen er sonet. Schjetne vil ikke si nå hvilken straff han vil gå inn for. De sakkyndige som har vitnet i retten, mener at det er fare for at tiltalte kan begå nye voldshandlinger. 27-åringen er også tiltalt for å ha sparket til fastlegen samt for å ha truet politifolk.

Drapstiltalt kan ha en hjernelidelse De sakkyndige mener at 27-åringen lider av personlighetsforstyrrelse, og de mener at 27-åringen ikke var psykotisk i januar.

Forsvarer Opdahl varsler at han vil legge ned påstand om frifinnelse. Hvorvidt det blir anke om 27-åringen blir kjent skyldig, vil han ikke si noe om nå.

- Jeg kan ikke gi forhåndsvarsel om anke. Hvis utfallet blir som vi håper på, vil vi ikke anke, sier Opdahl.

Bistandsadvokaten

Bistandsadvokat Mette Skoklefald varsler at hun vil legge fram krav på 246.000 kroner i erstatning til mor til Råger Holte. Mora fortalte i tingretten om den tunge tida etter at sønnen som var hennes eneste barn, ble drept 25. januar i år.

- Jeg tror det har vært en veldig stor lettelse for henne at saken kom opp og at hun fikk forklare seg. Det er tøft for henne å vente på utfallet av saken, sier Skoklefald.

Skoklefald sier at det er sannsynlig at det blir anke, og hun forteller at en rettssak i Frostating lagmannsrett er forhåndsberammet til slutten av januar. Hvis dommen i tingretten blir anket før årsskiftet, blir det lagmannsretten som avgjør utfallet av saken.

- Det blir i så fall en fullstendig fornyet behandling av saken siden han ikke har erkjent straffeskyld, opplyser Skoklefald.

Vil ikke si noe til retten

27-åringen har altså ikke villet fortelle retten noe, og aktor startet saken ved å lese opp 116 sider fra de fem avhørene som 27-åringen har vært med på.

- Han benytter seg av retten til ikke å forklare seg. Han har gitt omfattende forklaringer, og har sagt det som er relevant for saken. Underveis har han sittet og fulgt med, og vi får se om han kommer med en sluttbemerkning, sier forsvarer Opdahl.

I dag torsdag har en rekke vitner fortalt om hva de har sett i tidsrommet mandag 23. januar-25. januar, og retten har fått høre at folk har sett to personer inne i huset tidlig på natta 24. januar. En fortalte at hun så en person gå langs veien om natta, og en annen sa at hun så det omtalte flagget henge ute på tirsdag 24. januar.

- I denne saken er alle steiner som kan snus, blitt snudd, sier aktor Per Morten Schjetne til Trønderbladet om etterforskninga som politiet har gjort.

Hjemmet til Råger Holte er avsperret av politiet, og Schjetne opplyser at det ikke blir frigitt før endelig dom i saken foreligger.