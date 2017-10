Lerdrapet: Mange vitner innkalt til retten

Denne uka har vitner vært inne i rettssalen, og på vitnelista er 47 navn oppført. De fleste vitnene skal si noe i tilknytning til drapssaken, mens resten vitner i forbindelse med de andre tiltalepunktene mot 27-åringen fra Melhus.

De som ble siktet

To av vitnene ble siktet etter at Råger Holte (38) ble funnet død på Ler 25. januar. For begge er situasjonen ifølge aktor Per Morten Schjetne at det er intet straffbart bevist.

– Helt vanvittig, sa en mann fra Tynset om det å bli siktet for å ha forårsaket Råger Holtes død.

Mannen i 30-årene var sammen med sin kjæreste på besøk hos Råger Holte lørdagen før Holte ble funnet død, og i huset oppsto det et basketak som endte med at alle tre ble skadd og siktet. Politiet rykket etterpå ut til hjemmet til Holte og tok bilder, og retten har fått se bilder fra lørdagen og hvordan det så ut på åstedet da Holte ble funnet død. Mannen i 30-årene ble pågrepet og siktet, men er av politiet sjekket ut av saken.

Lerdrapet: - Helt vanvittig å bli siktet En mann fra Tynset ble siktet etter at Råger Holte ble funnet død på Ler.

Den andre var 43-åringen som dro hjem til Råger Holte tirsdag 24. januar for å levere en mobiltelefon han hadde reparert for Holte. Han fortalte i retten at ingen åpnet døra da han ringte og banket på. Heller ikke de to hundene i huset bjeffet ifølge 43-åringen. 43-åringen ble pågrepet og siktet, og ble sluppet fri etter noen dager i varetekt.

Mange meldte seg med vitneobservasjoner da politiet bad folk melde fra. Retten har fått høre vitner som kjørte forbi hjemmet til Holte, og som for eksempel la merke til om gardina var trukket ned og om flagget hang ute. Holte bodde i et hus som lå tett inntil en fylkesvei, og mange passerer daglig huset. Eller det kan ha vært vitner som møtte Holte og drapstiltalte.

Delte ut refleks

Den som trolig var den første som møtte den tiltalte 27-åringen tirsdag morgen, var en kvinne i 20-årene. Hun fortalte i retten at hun kom kjørende langs veien, og at hun så en mørkkledd mann gå uten refleks. Da hun kom tilbake og stanset ved Coop Prix Ler, pratet hun med tiltalte og ga ham en refleks fordi hun var bekymret for at han gikk mørkkledd langs veien. Dette vitnet hadde ikke lagt merke til noe spesielt ved tiltalte bortsett fra at han hadde et sår i ansiktet.

En barndomsvenn av tiltalte har også vitnet, og han fortalte at det var veldig surrealistisk for ham at Holte og tiltalte kunne slåss og så være venner igjen.

Lerdrapet: Barndomsvenn var sjåfør Både barndomsvennen og eks-kjæresten til den drapstiltalte 27-åringen vitnet i dag i Sør-Trøndelag tingrett.

Ekskjæresten til tiltalte har også vitnet, og hun ble blant annet spurt om tiltaltes erfaring med klesvask og om ullgensere. Både mor til avdøde og mor til tiltalte har vitnet i retten.

Lerdrapet: Mistet sitt eneste barn Mor til drepte Råger Holte forteller om sjokket og tida etter at sønnen ble drept på Ler.

Flere av vitnene har vært i flere vitneavhør, og en av dem sa i retten at han hadde forklart seg og var ferdig med saken.

- Det sitter en her tiltalt for en alvorlig sak. Jeg synes du skal snakke, sa dommer Eirik Lereim.

Vitnet forklarte blant annet om da han møtte tiltalte og Råger Holte på Melhus skysstasjon.

Puslespill

Forsvarer Arve Opdahl sier at det å føre bevis i en straffesak er som å legge puslespill.

– Noen brikker er små, noen har stor betydning. Alle har hver sin lille ting. Det er ikke sikkert at hvert enkelt vitne ser helheten, sier Opdahl.

Opdahl forklarer at vitneutsagn kan ha betydning for når Holte var i live, og om det kan ha vært andre på stedet.

Lerdrapet: Dette er det siste bildet av Råger Holte Politiet har brukt data fra basestasjoner, mobiltelefoner og overvåkningskamera for å finne ut hvem som var på åstedet da Råger Holte (38) ble drept. Det siste kjente bildet av drapsofferet er fra Coop Prix Ler.

Rettssaken fortsetter

Torsdag fortsetter utspørring av vitnene. De rettsoppnevnte sakkyndige på dødstidspunkt skal også forklare seg på nytt for retten.

Lerdrapet: Forsvarerne krever å høre mer om dødstidspunkt Forsvarerne Christian Wiig og Arve Opdahl vil ha de sakkyndige på dødstidspunktet for Råger Holte (38) tilbake til retten igjen.

Fire uker er satt av til rettssaken, og slik tidsplanen har forløpt til nå, regner aktor Per Morten Schjetne at saken kan være ferdig i neste uke. Etter planen skal vitneutspørringene være ferdig i løpet av torsdagen, og så kommer prosedyrene i starten av neste uke.