Lerdrapet: - Helt vanvittig å bli siktet

- Helt vanvittig, sa en mann fra Tynset om det å bli siktet for å ha forårsaket Råger Holtes død.

Tre ble siktet

Tre ble siktet etter at Råger Holte (38) ble funnet død på Ler. Den ene er 27-åringen som står drapstiltalt i Sør-Trøndelag tingrett, mens de to andre har fått saken lagt vekk av politiet. For begge er situasjonen ifølge aktor Per Morten Schjetne at det er intet straffbart bevist.

43-åringen som bor et sted Melhus, har sittet i vitneboksen i tingretten. Han fortalte at han var innom hjemmet til Råger Holte tirsdag 24. januar for å levere tilbake en mobiltelefon han hadde reparert for Holte. Ifølge 43-åringen åpnet ingen døra da han ringte og banket på, og det var ikke bjeffing fra de to hundene i huset. 43-åringen var en venn av Holte, og ble pågrepet og varetektsfengslet.

Lerdrapet: Dette er det siste bildet av Råger Holte Politiet har brukt data fra basestasjoner, mobiltelefoner og overvåkningskamera for å finne ut hvem som var på åstedet da Råger Holte (38) ble drept. Det siste kjente bildet av drapsofferet er fra Coop Prix Ler.

Den tredje var en mann fra Tynset, og han forklarte seg for Sør-Trøndelag tingrett via overføring fra tingstedet for Nord-Østerdalen. Mannen var sammen med sin kjæreste på besøk hos Råger Holte lørdagen før Holte ble funnet død, og i huset oppsto det et basketak som endte med at alle tre ble skadd og siktet. For retten forklarte mannen at han og kjæresten hadde vært med bussen fra byen til Ler, og at 27-åringen også hadde vært med på bussen. 27-åringen dro videre, mens de to fra Tynset og Holte dro til Holtes hjem på Ler. Mannen fra Tynset forklarte at han hadde truffet Holte en gang før.

Basketak

Ifølge mannen fra Tynset begynte besøket hos Holte bra, men så oppsto det en krangel som utartet seg til et basketak som altså endte med at alle tre ble skadet. Holte ble påført et kutt i hodet, mens Tynset-mannens kjæreste ble slått i bakhodet. I avhør har han sagt at han slo Holte i hodet med en spade, og i retten sa han at han slo Holte av hensyn til egen og kjærestens sikkerhet.

I retten sa mannen at da de var på besøk i huset, fikk se ei knivsamling Holte hadde og at han hadde sagt at det var skytevåpen i huset. Bajonett hadde de ikke sett.

Mannen forklarte at han og kjæresten flyktet fra huset for å komme seg unna og for å skaffe hjelp. Alle tre ble altså pågrepet og satt i varetekt. Hendelsen var natt til lørdag, og lørdag kveld ble de sluppet fri. Mannen fra Tynset fortalte at de tok bussen til Oppdal der mora hans hentet dem.

- Jeg var hos mor til jeg ble pågrepet av politiet, sa mannen.

Mannen ble pågrepet samme dag som Holte ble funnet død,og løslatt av politiet dagen etter.

Politiet tok bilder i hjemmet til Råger Holte i forbindelse med voldsepisoden natt til lørdag 21. januar, og disse er blitt sammenlignet med bildene politiet tok på åstedet da Holte ble funnet død 25. januar.

Mange vitner skal høres i løpet av rettssaken, og godt over 40 vitner skal i retten.