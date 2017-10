Mor til drapssiktet vitnet i retten

Den drapstiltaltes mor ønsket å gi et vitnemål i Sør-Trøndelag tingrett der hennes 27 år gamle sønn står tiltalt for drap på Råger Holte (38). Dommer Eirik Lereim sier at alle vil forstå at det er en påkjenning og en vanskelig situasjon, og at hun ikke har plikt til å vitne.

Mobilsvar

51-åringen fikk mange oppringinger fra sønnen i løpet av tirsdag 24. januar, og hun fortalte i retten at hva hun mente å høre på den fjerde mobilsvarmeldinga. En stemme skal ha sagt: "Da er mobilen avslått."

- Aldri tvil om at det er Rågers stemme. Normal rolig stemme. Det må være rett før han forlater Rågers hus, sa drapstiltaltes mor.

Hun gjentok flere ganger at hun er sikker på at hun hørte Råger Holtes stemme på mobilsvaret. Dette opptaket er slettet fordi politiet var for sen med å sikre seg mobilsvarene. Hun sa i retten at hun hørte på de første mobilsvarene. De to første var tomme, og på den tredje kunne hun høre at noen var oppgitt.

Hennes sønn var hos Råger Holte fra søndag 22. januar ,og skal ifølge politiet ha forlatt hjemmet til Holte rett før klokka 08 tirsdag 24. januar. Noen minutter senere ble han fanget opp av overvåkningskameraet på Coop Prix Ler, og han ble også fanget opp av et overvåkningskamera utenfor minibanken og på rutebussen til hjemstedet et annet sted i Melhus.

Strømløs

Ifølge loggen over telefontrafikk, ringte 27-åringen uttallige ganger til sin mor fra før klokka 08 og til over klokka 09 den 24. januar. Mora forklarte at mobilen hennes var strømløs den dagen, og at hun ikke fikk den i gang på jobben fordi hun ikke husket pinkoden.

- Han lurer sikkert på hva som har skjedd med telefonen til mamma. Slik pleier det ikke å være. Jeg har aldri vært borti at telefonen var blitt strømløs, og så skjedde den dagen, sa mora.

Alle oppringningene skyldes ifølge mora at sønnen ville ha penger, og hun sa at hun pleide å overføre penger via mobilbank. I ei tekstmelding klokka 07.27 den morgenen skrev tiltalte til sin mor: "Hei, kan du føre over 300? Ha en fin dag".

Mora beskrev sønnen veldig omtenksom, sosial og ærlig.

- Han liker å glede andre, og han snakker åpent ut til meg i alle fall, sa mora.

Mora sa også at sønnen hadde vært opptatt av hvordan mor til Råger Holte hadde det etter at Holte var funnet død. Til mora skal den drapstiltalte ha sagt at han trodde Holte hadde dødd av en overdose.

Klærne

Når det gjelder ullgenseren og boblejakka som den drapstiltalte 27-åringen hadde på seg da han ble pågrepet, sa mora at hun er sikker på at ullgenseren ikke var den hun hadde kjøpt til ham.

Boblejakka var hennes egen, og hun mente at jakka kan ha fått blod fra Råger Holte etter en episode der Holte skal ha knust ei rute i inngangsdøra hos drapstiltalte.

- Verken jeg, yngre bror eller bestemor har sett at han har gått med kniv eller sett at det har ligget kniv i hans leilighet. Han takler ikke å se blod. Om han ser to dråper blir han hvit i ansiktet, sa mora.

Når det gjaldt sakkyndiges uttalelser om sønnens psykiske tilstand, sa mora at hun ikke er enig i at sønnen var en villstyring fra han var to år. Hun sa at hun hadde forsøkt å få hjelp hos Melhus kommune, og at hun bad om støttekontakt til sønnen etter råd fra sønnens lærer. Svaret fra kommunen var ifølge mora at kommunen ikke hadde støttekontakt. Mora fortalte også at sønnen hadde strevd på skolen.

- Hadde vi fått hjelp før, hadde vi ikke sittet her, sa mora.