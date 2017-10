Lerdrapet: Mistet sitt eneste barn

Den første som vitnet i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag, var mor til Råger Holte som ble drept på Ler i januar.

- Helt grufullt, sa mora om tida etter at sønnen ble funnet død.

Tung tid

Tida etterpå hadde vært preget av mareritt, angst og minnetap for moras del, og 58-åringen slet med å komme på alle detaljer rundt dagene i januar. Hun sa også at hun ikke hadde sjanse til å komme seg på jobb igjen. Mette Skoklefald er bistandsadvokat for Råger Holtes mor, og vil varsle krav om 246.000 kroner i erstatning på vegne av mora.

Hun fortalte at Råger var hennes eneste barn, og at de to hadde et nært forhold.

- Han var en veldig god gutt. Han var enebarn. Det var han som tok rundvasken, rett og slett alt. Han var veldig glad i dyr og passet dyr for venner, fortalte mora.

Fra unge år hadde sønnen slitt med skolegang på grunn av dysleksi, og som halvvoksen hadde han fått diagosen ADHD. Etter å ha hatt ulike jobber, var sønnen i ferd med å bli uføretrygdet.

Rettssaken har vært ei så tung belastning for mora at hun ikke har klart å følge den i rettssalen. Da hun skulle vitne i salen, bad bistandsadvokaten om at tiltalte ikke skulle sitte ved siden av vitneboksen. Dommer Eirik Lereim sa til tiltalte at han ikke kunne pålegge tiltalte å flytte seg. Tiltalte satte seg bak i salen sammen med en arrestforvarer. Også da eks-kjæresten vitnet i går, flyttet tiltalte seg bak i salen.

Undret seg over vennskapet

Da sønnen kom med den nye vennen som nå sitter drapstiltalt i tingretten, hadde hun spurt sønnen om hvorfor han ville være venn med den tiltalte.

- De første to-tre gangene sa jeg til Råger – er det en støttekontakt? Han var så alvorlig, han hadde ikke følelser, sa mora.

Hun fortalte at tiltalte plutselig kunne bli sint, og at det en gang så ut som at tiltalte ville ha sønnen hennes over et gelender.

I salen sitter det mange tilhørere i dag. Lensmann Monica Brækken er til stede som pårørendekontakt.

Lerdrapet: Dette er det siste bildet av Råger Holte Politiet har brukt data fra basestasjoner, mobiltelefoner og overvåkningskamera for å finne ut hvem som var på åstedet da Råger Holte (38) ble drept. Det siste kjente bildet av drapsofferet er fra Coop Prix Ler.

Fant Råger Holte død Telemontøren som fant Råger Holte (38) drept, kom til åpen dør i huset.

Den siste samtalen mora hadde med sønnen Råger, var mandag kveld 23. januar. Da ringte sønnen og bad henne kjøre ham til butikken. Mora fortalte at hun hørte tiltalte i bakgrunnen. Siden det var utpå kvelden, svarte hun at det var sent. Mora har redusert førlighet, og må gå med krykker. Tidligere har hun sittet i rullestol, og hun fortalte at sønnen var til stor støtte for henne i den perioden.

Mora fikk høre av telemontøren som skulle installere internett på onsdag, at sønnen lå livløs inne på stua.

Politiet mener at Råger Holte ble drept med over 100 bajonettstikk,og mora ble sa at bajonetten kan ha blitt kjøpt på militærutsalget på Fremo.

- Beklager at du er her, sa forsvarer Christian Wiig da han skulle starte utspørring av mora.