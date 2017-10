Lerdrapet: Forsvarerne krever å høre mer om dødstidspunkt

Under rettssaken mot den drapstiltalte 27-åringen fra Melhus, har forsvarerne hans krevd at de sakkyndige på dødstidspunktet for Råger Holte, kommer tilbake til Sør-Trøndelag tingrett igjen.

Sakkyndige er uenige

I forrige uke ble det klart at sakkyndig Bjørnar Olaisen er uenig med sakkyndig Arne Stray-Pedersen om tolkninga av resultatet av øyevæske-analysen. Øyevæske-analyse benyttes som hjelpemiddel for å fastslå dødstidspunkt. I rettssaken mot 27-åringen har dødstidspunktet til Råger Holte blitt et sentralt tema. 27-åringen kom til Coop Prix Ler litt før klokka 08 tirsdag 24. januar, og politiet har ikke funnet bevis for at 27-åringen vendte tilbake til hjemmet til Råger Holte der han hadde vært siden søndag 22. januar. Mens sakkyndig Stray-Pedersen har kommet fram til at Holte døde en gang mellom mandag kveld og tirsdag klokka 11.30 og mest sannsynlig tidlig tirsdag morgen, vil sakkyndig Olaisen strekke tidsrommet til tirsdag kveld.

Retten fikk i dag mandag høre at sakkyndig Stray-Pedersen har kommet med en tilleggserklæring, men at han fastholder sin tidligere forklaring. Dommer Eirik Lereim sa i retten i dag mandag at han ikke vil at de sakkyndige skal ha en ny presentasjon, men at han ikke vil ha noe imot å høre de sakkyndige via telefon.

- Iskald kar

Ett av vitnene i dag var en 43-åring som ble siktet i lerdrapssaken, og som politiet har lagt vekk saken mot. Tidligere i år ble 43-åringen avhørt fem ganger. 43-åringen karakteriserte i retten den drapstiltalte 27-åringen som en iskald kar. I retten sa han flere ganger at han ikke husket tilbake til dagene i januar. 43-åringen fortalte at han tirsdag 24. januar dro til huset som Råger Holte leide for å levere tilbake en mobiltelefon, og at det var mørkt i huset. Da han banket og ringte på, fikk han ikke svar og han sa også at hundene ikke bjeffet.

- Jeg har undret meg over at politiet ikke har gjort grundigere undersøkelser rundt dette vitnet. Jeg legger merke til at han benytter seg av at han ikke husker. Er det bekvemt eller ikke, sier forsvarer Arve Opdahl til Trønderbladet.

Den drapstiltalte 27-åringen har avslått å si noe i retten.

- Jeg forholder meg hele tida til at han sier at han er uskyldig. Han er blitt spurt om de samme temaene, og han føler at han har gitt så mange og detaljerte forklaringer. han kan risikere å si noe som avviker. Det er en helt lovlig adgang å nekte å forklare seg, sier Opdahl til Trønderbladet.