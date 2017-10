Lerdrapet: Dette er det siste bildet av Råger Holte

I Sør-Trøndelag tingrett legger politioverbetjent Eskild Røen fra Trøndelag politidistrikt fram de elektroniske sporene politiet har hentet inn for å klarlegge bevegelsene rundt åstedet der Råger Holte (38) ble funnet drept.

Ulike kilder

Sporene er bilder fra kameraovervåkning på busser, Coop Prix Ler, Coop Lundamo og utenfor minibanken på Ler, og fra flere mobiltelefoner.

Et bilde fra overvåkningskameraet på Coop Prix Ler mandag 23. januar klokka 22.18 er siste kjente observasjon av Råger Holte.

Mobildekninga ved boligen Råger Holte leide på Ler, er dårlig. Politiet har imidlertid sett at den tiltalte 27-åringens mobiltelefon har slått inn på tre basestasjoner i nærområdet. Ifølge politiet var 27-åringen i hjemmet til Holte fra søndag til tirsdag morgen. Rundt klokka 08 tirsdag 24. januar ble den drapstiltalte registrert på Coop Prix Ler, og et overvåkningskamera har fanget opp at den 27-åringen fikk en refleks av en kvinne utenfor butikken. I samme tid sendte 27-åringen tekstmelding til Råger Holte med spørsmål om "koss gikk d?" Det sto også noe mer i meldinga, og den drapstiltalte nevner også at han er på butikken.

Andre som ble pågrepet

27-åringen benekter at han har noe med drapet å gjøre, og politiet har innhentet spor etter mobiltelefoner fra andre personer. Den ene som ble pågrepet, dro til Tynset og ble sjekket ut av saken. Den andre, en 43-åring, er også sjekket og han ble også pågrepet. Etter ei uke i varetekt ble 43-åringen løslatt, og aktor Per Morten Schjetne mener at 43-åringen ikke har gjort noe straffbart.

Fant Råger Holte død Telemontøren som fant Råger Holte (38) drept, kom til åpen dør i huset.

Ifølge politiets kartlegging, ringte den drapstiltalte 27-åringen 40 ganger til sin mor, og han ringte også sin bestemor. Han var også i kontakt med Holtes mor, og skrev i tekstmelding tirsdag 24. januar klokka 20.22 at mobilen til Råger Holte ikke funket. Mor til Råger Holte sendte om ettermiddagen onsdag 25. januar melding til den drapstiltalte der det sto at Råger var død. Til det svarte den drapstiltalte at han trodde Holte hadde tatt en overdose.

Melhus lensmannskontor ringte flere ganger til 27-åringen før de fikk kontakt med ham. Den drapstiltalte ble pågrepet av politiet på Lundamo, og har siden sittet i varetekt.

I retten har ikke 27-åringen villet si noe, men samtaler lavmælt med forsvarerne underveis.

Fant det de tror er tiltaltes bukse i vaskemaskina hos drepte Råger Holte Da politiet undersøkte vaskemaskina hos Råger Holte på Ler, fant de ei bukse de mener drapstiltalte hadde på seg i dagene før drapet.

I retten er det også lagt fram spor når det gjelder episoden helga før Råger Holte ble drept. Da var det en voldsepisode i hjemmet til Holte der tre ble siktet. Flere ble skadet, og en av dem var Holte som da et kutt i hodet.

Mange knivstikk

25. januar ble Råger Holte funnet død i hjemmet sitt på Ler. Ifølge patolog Harald Aarset var Holte påført så mange bajonettstikk at de ikke var blitt talt opp. Tiltalen lyder på over 100 stikk med bajonetten. Patologen sa i retten før helga at noen av stikkene kan ha blitt påført Holte etter at han var død eller mens han var dødende.

Lerdrapet: Når døde Råger Holte? Dødstidspunktet kan bli helt avgjørende for hvordan rettssaken etter Lerdrapet ender.

Når Råger Holte døde, var også et tema under rettssakens første uke, og de to sakkyndige er uenige om hvilket tidsrom som er aktuelt. Forsvarernes sakkyndige som også er godkjent av retten, Bjørnar Olaisen, mener tidsrommet kan strekke seg fra mandag 23. januar klokka 22 til tirsdag kveld, mens hadde en rettsmedisiner blitt tilkalt til åstedet, kunne et mer eksakt dødstidspunkt har vært fastsatt, opplyste førsteamanuensis og rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen fra Rettsmedisinsk institutt. Trøndelag har ikke rettsmedisiner, forklarte Stray-Pedersen til retten. Stray-Pedersen undersøkte øyevæske hos Råger Holte, og kom fram til at han døde før klokka 11.30 tirsdag 24. januar.

Statsadvokaten: - Har en tiltalt som ikke husker Retten har fått se klær som tiltalte hadde på seg og får høre om sporsikring, og tiltalte vil fortsatt ikke si noe til retten.

Kartlegging av elektroniske spor ble også benyttet i melhusdrapssaken, og blant annet brukte politiet bevis fra datanettverk og overvåkningskamera.