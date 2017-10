Lerdrapet: Barndomsvenn var sjåfør

- Det var veldig surrealistisk for meg at de kunne begynne å slåss og så være venner igjen, fortalte barndomsvennen til den drapstiltalte 27-åringen i Sør-Trøndelag tingrett.

Barndomsvennen har kjent den drapstiltalte siden han var 7-8 år, og opplyste i retten at han har vært sjåfør for den drapstiltalte og for Råger Holte. I forklaringa sa han at han hadde kjent Holte i rundt ett år og møtte Holte bare når Holte var sammen med 27-åringen.

- Voldelige krangler

- Stort sett hadde de et veldig godt forhold. De kunne ha voldelige krangler, og de gjorde som regel opp etterpå. De brukte gjenstander som stoler og kosteskafter - alt som var innenfor rekkevidde. De fikk blåmerker her og der, fortalte barndomsvennen.

Barndomsvennen sa også at både 27-åringen og Holte var svært interessert i kniver, og svarte ja på spørsmål om de to pleide ha kniver på seg. Han fortalte retten om en annen som hadde veldig mange kniver, og i retten fikk han se et bilde som viser våpen og en bajonett. Til det sa barndomsvennen at han hadde sett ei gammel rifle hos denne personen og at han trodde det kan ha vært en bajonett på rifla.

Ifølge tiltalen 27-åringen møter i retten for, ble Holte stukket over 100 ganger med en bajonett.

Ifølge tiltalen 27-åringen møter i retten for, ble Holte stukket over 100 ganger med en bajonett.

Var på besøk

Søndagen før Holte ble funnet drept, var barndomsvennen til den drapstiltalte på besøk hos Holte. Han var blitt bedt av barndomsvennen om å kjøpe med alkohol, men dette var ikke mulig siden det var søndag. Det var første gang han var i hjemmet til Holte, og han fikk omvisning. Politiet har funnet spor fra denne personen og da på et vannglass og en gaffel.

Dagen etter fikk han tekstmelding fra barndomsvennen, men kunne ikke komme innom siden han var på jobb. Holte ble funnet død onsdag 25. januar, og barndomsvennen til tiltalte så i nettavisa at en 38 år gammel mann var funnet død på Ler. Da ringte barndomsvennen til 27-åringen og ville få avkreftet at det var Råger Holte. Barndomsvennen fortalte at 27-åringen sa at han hadde fått en dårlig beskjed.

Aktor Per Morten Schjetne spør vitnet om han hadde sett noe flagg ute eller inne, noe vitnet sier nei til. Politiet har vært opptatt av vitneobservasjoner rundt flagget fordi Råger Holte hadde et flagg over magen da han ble funnet død.

Forsvarer Christian Wiig har vært opptatt av det han kaller hundebeviset, og spør 27-årings barndomsvenn om hunden til Råger Holte kunne åpne dørklinka med labben. Vitnet sa at ikke trodde at han hadde sett at hundene kunne åpne døra selv. Holte hadde to hunder hvor av den ene var hans egen mens den andre passet ham for en venn. Begge hundene ble funnet inne i huset da politiet kom.

Samboerforhold

En annen som vitnet i tingretten i dag mandag, var eks-kjæresten til den drapstiltalte. Kvinnen i starten av 20-årene fortalte at hun hadde vært samboer med 27-åringen i fjor, og at forholdet tok slutt på nyttårsaften. Da hun ble spurt om hvorfor forholdet tok slutt, sa hun at hun ikke husket helt. I de månedene hun kjente 27-åringen, opplevde hun ikke vold, forklarte hun. Mens hun var sammen med 27-åringen, ble hun kjent med Råger Holte.

- Jeg har ikke sett at de to slåss. Jeg hadde hørt snakk om at de slåss. Mora til Holte sa at en gang vil de drepe hverandre, fortalte eks-kjæresten.

Natt til lørdagen som var helga før Holte ble funnet drept, satt hun på samme buss som tiltalte og Holte. Bussen gikk fra Trondheim og hun gikk av på en holdeplass i Melhus mens resten fortsatte videre på bussen. 27-åringen fortalte henne at han hadde med seg ei dame og hun kunne se henne på bussen.

Ullgenser

Eks-kjæresten fortalte også at hun hadde fått en Ulvang-genser av 27-åringen i julegave, og at denne er grå og at hun tror den er i størrelse medium. Aktor spør om hun har sett at 27-åringen har en Ulvang-genser og hun får se bilde fra overvåkningskameraet på Coop Prix Ler. Bildet viser 27-åringen med en grå ullgenser, og politiet mener at genseren er blitt vasket på høy temperatur slik at den så tovet og krympet ut da 27-åringen ble pågrepet etter at Holte var funnet død. Aktor spurte henne om 27-åringen kunne vaske klær da de to var sammen.

- Han vasket mer klær enn jeg gjorde, sa eks-kjæresten.

- Han vasket mer klær enn jeg gjorde, sa eks-kjæresten.

Fant det de tror er tiltaltes bukse i vaskemaskina hos drepte Råger Holte Da politiet undersøkte vaskemaskina hos Råger Holte på Ler, fant de ei bukse de mener drapstiltalte hadde på seg i dagene før drapet.

Retten fikk også høre forklaringa til en butikkansatt som ble spurt om en handel 27-åringen gjorde samme dag som de sakkyndige mener Holte ble drept, og hun fortalte at 27-åringen kjøpte blant annet ei flaske skyllemiddel. Da 27-åringen kom for å betale varene, så hun at han hadde blåøye og skrammer i ansiktet. 27-åringen hadde skader i ansiktet da han ble pågrepet av politiet, og har forklart at det var et basketak hos Holte. På spørsmål om 27-åringen virket rolig da han var i butikken, svarte den butikkansatte ja.