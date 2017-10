Kan få flere sjefer

Under kommunestyremøtet i Melhus på tirsdag er spørsmålet om administrativ organisering en av sakene. Tidligere har Melhus kommune kvittet seg med stillingene som helsesjef og skolesjef, og nå kan de to stillingene være på full fart tilbake.

Agenda Kaupang anbefalte at denne type stillinger ble opprettet ettersom det var et ønske fra ansatte om å ha en sjefsstilling for helse og omsorg. Som tidligere omtalt er Melhus kommune i gang med prosjektet 100 år i eget hjem der pleie- og omsorgssektoren omorganiseres og tilbudet om pleie- og omsorgstjenester skal gis på en annen måte.

Rådmann Katrine Lereggen har foreslått at dagens to stillinger for assisterende rådmenn gjøres om til kommunalsjefer. Dessuten anbefaler hun politikerne å opprette en ny kommunalsjefstilling. Disse tre stillingene skal ha ansvar for henholdsvis oppvekst og kultur, helse og velferd og plan og utvikling. Allerede i dag har de to assisterende rådmennene ansvar for ulike fagkomiteer.

Modellen med virksomhetsledere foreslår rådmannen skal opprettholdes. I dag er det 23 virksomhetsledere, og da er rektorene inkludert. Rådmannen skal fortsatt være øverste leder for administrasjonen.

100 år i eget hjem Melhus kommune vil at innbyggerne skal kunne bo hjemme hele livet og starter nå omorganisering av helse- og omsorgstjenesten.

Ifølge tall rådmannen har hentet inn fra Kostra, bruker Melhus ikke spesielt mye penger på administrasjon pr. innbygger. Melhus kommune bruker 3247 kroner pr. innbygger, mens landssnittet er 3385 kroner.