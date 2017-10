Vedtar forelegg etter dødsulykke

– Forelegget er vedtatt, opplyser konsulent Randi Berge på vegne av statsadvokat Bjørn K. Soknes ved Trøndelag statsadvokatembeter.

Pukkverket

26. september i fjor døde Tommy William Bye (31) fra Fannrem i ei arbeidsulykke i Furukollen pukkverk på Støren. Mannen var leid inn av Winsnes Maskin & Transport, og jobbet alene i pukkverket. Politiet la ned bruksforbud for maskina som mannen jobbet ved. I vitneavhør med av de ansatte kom det fram at dekselet ikke var på fordi sorteringsmaskina da kunne gå tett.

Etter ulykka rettet Arbeidstilsynet kritikk mot Winsnes Maskin & Transport, og skrev i en midlertidig uttalelse at «Slik Arbeidstilsynet vurderer utsagnet tyder det på at et påmontert deksel vil koste virksomheten både tid og penger og at de derfor har prioritert lønnsomhet, effektivitet og tid fremfor sikkerheten til arbeidstakerne.»

Brudd på arbeidsmiljøloven

Trøndelag statsadvokatembeter ila Winsnes Maskin & Transport i. juni et forelegg på 600.000 kroner etter ulykka for brudd på arbeidsmiljølovens paragraf 19. Førstestatsadvokat Bjørn Soknes skrev i siktelsen at den omkomne av ukjent årsak kom i kontakt med usikret transportbånd på sorteringsverket, og ble som følge av det dratt inn i maskinen slik at han døde.

Videre mente Trøndelag statsadvokatembeter at sorterings- og knuseverket ikke var utstyrt med nødvendig verneinnretning mot bevegelige deler. Førstestatsadvokaten mente også at bedriften ikke hadde sørget for at det forelå skriftlig dokumentasjon på den opplæringa som var gitt Bye i forbindelse med betjeningen av sorterings-/knuseverk.

Forelegget var på 600.000 kroner, og statsadvokaten varslet at dersom forelegget ikke ble vedtatt, ville det bli fremmet sak for retten der bota ville bli foreslått satt til 800.000 kroner.

Driftslederen

I tillegg var driftslederen ilagt et forelegg på 25.000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven. Ifølge forelegget som statsadvokaten sendte ut, hadde driftslederen latt Bye utføre arbeid som knuseverksoperatør uten å på forhånd sørge for en tilstrekkelig kartlegging og risikovurdering av sorteringsverket. Videre het det i forelegget at driftslederen ikke hadde sørget for at sorterings-/knuseverket var utstyrt med nødvendig verneinnretning mot bevegelige deler, og at det ikke forelå skriftlig dokumentasjon på opplæringa som var gitt til Bye.

- Vi ønsker ikke å uttale oss, sier daglig leder Lisbet Øyås i Winsnes Maskin & Transport.

Utover dette ønsker ikke daglig leder å si noe mer.