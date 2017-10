Tjuvstartet på tv-aksjon

I fire år på rad har det vært ringepanel for å samle inn penger til TV-aksjonen. Hans Petter Øien Kvam og Dag Runar Båtvik er blant de som ringer, og de to har vært med på dette alle gangene. Øien Kvam er leder for næringsforeningen, mens Dag Runar Båtvik er leder for Norgeshus. I år går pengene til Unicef, som vil bruke dem til å gi alle barn i konfliktland tilgang til utdanning. Disse landene er Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

TV-aksjonen gir god læring på Brekkåsen Vi besøkte Brekkåsen skole der de hadde satt av en hel dag til å lære om TV-aksjonen.

- Dette gjør vi for å vise at næringslivet ikke bare bryr seg om seg selv, men også om andre, sier Hans Petter Øien Kvam. Begge to syns det kan være litt kleint, og ikke akkurat de artigste telefonsamtalene. Men de vet at det går til en veldig god sak så de aksepterer det. Ringepanelet startet klokken ti, og der sitter de med telefonene sine cikra en times tid.