Ny rundkjøring på Klett

Fra onsdag skal bilistene som skal forbi Klett, kjøre i ei ny rundkjøring. Dette er ei midlertidig rundkjøring, opplyser Statens vegvesen.

Årsaken til omlegginga er at det skal bygges nye av- og påkjøringsramper til E6, og at det må frigjøres plass for å få til byggearbeidet.

– Omlegginga av trafikken vil skje natt til 25. oktober. E6 og E39 vil bli holdt åpen under trafikkomlegginga om natten, men det må påregnes en del trafikkdirigering, uttaler hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Rundkjøringa og den nye veibiten blir en del av lokalvei fylkesveg 707 mellom Klett og Melhus. I byggeperioden er det mange rundkjøringer mellom Melhus og Trondheim, og det skaper en del kø. E6 skal være ferdig våren 2019, og strekninga på 8,1 kilometer får fire felt. Krysset på Klett blir i to plan.

Nytt kjøremønster på Sandmoen Nå kommer det enda ei rundkjøring på E6 mellom Melhus og Trondheim.

E6 blir for øvrig stengt i helga 10.–13. november mellom Klett og Sentervegen, og etter stengehelga får bilistene kjøre på det som skal bli nordgående løp på ny E6 mellom Tiller og Sandmoen. Dessuten får bilistene kjøre på ny E6 i Storlersbakkan.