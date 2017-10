Statsadvokaten: - Har en tiltalt som ikke husker

I Sør-Trøndelag tingrett er det i dag en grundig gjennomgang av spor på åstedet, og disse viser spor fra den drapstiltalte 27-åringen.

- Vi har en tiltalt som ikke husker, sa statsadvokat Per Morten Schjetne tidligere i dag.

Den drapstiltalte 27-åringen fra Melhus har ikke villet si noe til retten. Han har erklært seg uskyldig i drapet, og avviser at han har drept Råger Holte som ble funnet død 25. januar. I avhør har han sagt at han og Holte skværet opp og tok hverandre i hendene. Han har også nevnt at han kan ha drømt det.

Drapstiltalt kan ha en hjernelidelse De sakkyndige mener at 27-åringen lider av personlighetsforstyrrelse, og de mener at 27-åringen ikke var psykotisk i januar.

Spor

Først på dagen fikk retten se boblejakka og sokkene som politiet beslagla da 27-åringen ble pågrepet 25. januar. Inne i boblejakka har kriminalteknikere funnet spor av blod, og dette er analysert. Ifølge analyser er blodet fra Råger Holte.

Seksjonssjef Bente Mevåg fra Oslo universitetssykehus avdeling for rettsgenetikk i straffesaker har orientert retten om de funn som er gjort. Politiet sendte inn 166 prøver, og disse er blitt analysert. Prøver med positivt resultat er blitt gjennomgått av den rettsmedisinske kommisjon.

Blant sporene som er funnet, er blodspor fra tiltalte på bajonetten. På slira til bajonetten ble det funnet spor fra både tiltalte og Holte. Ifølge tiltalen ble Holte stukket over 100 ganger i overkroppen, og han ble blant annet stukket i hovedpulsåra.

En tallerken som tiltalte hevder at Holte kastet på ham, har ifølge Mevåg kun blodspor fra Holte.

- Hvis noen slenger en tallerken i hodet på meg, er det ikke sikkert at det avsettes spor fra meg på den. Han mener at han ble angrepet. Det er ingen spor på avdøde som tyder på at tiltalte angrep Holte, sier forsvarer Arve Opdahl til Trønderbladet.

Skyllemiddelet

Christian Wiig har i retten spurt om hvorfor politiet har brukt så mye tid på skyllemiddel, og kriminaltekniker Frode Reiten mente politiet ikke hadde brukt mye tid på kriminaltekniske undersøkelser av skyllemiddelet som ble funnet hjemme hos den tiltalte 27-åringen. Skyllemiddelet er knyttet til ullgenseren som kriminalteknikeren beskrev som tovet/krympet. Ei nesten tom flaske skyllemiddel ble i dag vist fram for retten.

Fant det de tror er tiltaltes bukse i vaskemaskina hos drepte Råger Holte Da politiet undersøkte vaskemaskina hos Råger Holte på Ler, fant de ei bukse de mener drapstiltalte hadde på seg i dagene før drapet.

Ullgenseren er grundig undersøkt, og seksjonssjef Mevåg opplyste at det er funnet spor på genseren. Imidlertid kan vaskemidler gi falsk positivt funn, opplyste Mevåg.

Flagget som Holte hadde på seg da han ble funnet død, er også undersøkt. Der ble det også funnet spor av tiltalte.