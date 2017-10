Lerdrapet: Når døde Råger Holte?

Tidspunktet for når Råger Holte døde kan bli et helt avgjørende moment i rettssaken mot en drapstiltalt 27-åring fra Melhus. Statsadvokat Per Morten Schjetne har slått fast at dersom Råger Holte døde etter klokka 08 24. januar, har 27-åringen alibi fordi han ble fanget opp av et overvåkningskamera på Coop Prix Ler ni minutter senere.

Ikke opplevd maken

- Jeg har ikke vært borti en sak der dødstidspunktet har stått så sentralt, sier Schjetne til Trønderbladet.

Ifølge politiet gikk 27-åringen fra hjemmet til Råger Holte om morgene ned til Prix-butikken. Etterpå tok han rutebussen til hjemstedet, og har forklart i politiavhør at han forsøkte å få tak i familiemedlemmer for å høre om de kunne hente ham med bil.

De sakkyndige er uenige om når Holte døde, og den sakkyndige forsvarerne har bedt om skal få uttale seg i retten, mener at Holte kan ha dødd mange timer senere enn det den første sakkyndige mener. Det mener forsvarer Arve Opdahl er med på å styrke 27-åringens sak.

Statsadvokaten: - Har en tiltalt som ikke husker Retten har fått se klær som tiltalte hadde på seg og får høre om sporsikring, og tiltalte vil fortsatt ikke si noe til retten.

Rettsmedisiner

- Kunne en ha kommet fram til et mer eksakt tidspunkt om politiet kunne tilkalt en rettsmedisiner, spurte forsvarer Christian Wiig den sakkyndige.

Hadde en rettsmedisiner blitt tilkalt til åstedet, kunne et mer eksakt dødstidspunkt har vært fastsatt, opplyste førsteamanuensis Arne Stray-Pedersen fra Rettsmedisinsk institutt. Trøndelag har ikke rettsmedisiner, forklarte Stray Pedersen til retten. Stray-Pedersen er rettsmedisiner.

Fant det de tror er tiltaltes bukse i vaskemaskina hos drepte Råger Holte Da politiet undersøkte vaskemaskina hos Råger Holte på Ler, fant de ei bukse de mener drapstiltalte hadde på seg i dagene før drapet.

Testet øyevæske

Stray-Pedersen er innkalt som sakkyndig vitne, og forteller hvordan det er beregnet et dødstidspunkt for Råger Holte. Siden det var usikkert når Holte døde, bad politiet om at prøve av øyevæske ble brukt for å beregne dødstidspunkt. Kalium og hypoxantin er stoffene som er analysert i øyevæsken, og Stray-Pedersen har kommet fram til et dødstidspunkt mellom klokka 22 mandag 23. januar og klokka 11.30 24. januar. Stray-Pedersen opplyser at det er tatt hensyn til temperaturen i stua der Holte ble funnet død. Samtidig mener han at seneste tidspunkt kan være 13.20 den tirsdagen, og han viser tila t andre tegn tyder på at Holte døde om morgenen den 24. januar.

Fant Råger Holte død Telemontøren som fant Råger Holte (38) drept, kom til åpen dør i huset.

Den siste kjente observasjonen av Råger Holte er mandag 23. januar klokka 22.18, og da ble han registrert på overvåkningskameraet på Coop Prix Ler. Tiltalte skal ikke ha vært med da, men var i butikken tidligere på dagen ifølge overvåkningskameraet. Politiet mener at tiltalte var i hjemmet til Råger Holte fra søndag 22. januar til tirsdag 24. januar rundt klokka 08. Råger Holte ble funnet død av en telemontør onsdag 25. januar rett før klokka 13.

Mener det kan ha skjedd senere

Forsvarerne har sådd tvil om dødstidspunktet,og mener at Holte kan ha dødd etter tiltalte forlot Holtes hjem. Retten får nå høre den sakkyndige som forsvarerne har bedt om, og som skal si noe om mulig dødstidspunkt. Professor Bjørnar Olaisen mener at tidsrommet Råger Holte kan ha dødd er mellom mandag 23. januar klokka 22-sen ettermiddag tirsdag 24. januar. Olaisen har altså kommet fram til et senere tidspunkt enn Stray-Pedersen når det gjelder tirsdagen.

Ifølge Olaisen er det aldri oppnådd internasjonal enighet om analyse av stoffer i øyevæske for å bestemme dødstidspunkt. Hans konklusjon er at beregning av kaliumkonsentrasjon i øyevæske i dette tilfellet ikke kan benyttes for å bestemme når Råger Holte døde, og tidsrommet kan være mellom mandag klokka 22 og fram til tirsdag kveld. Olaisen sa også at det er synd at det ikke ble målt temperatur på avdøde på stedet, og han kommenterte at det kunne se ut som at politiet var mer opptatt av å sikre spor på åstedet.

Viser til rettens vurdering

Statsadvokat Per Morten Schjetne vil ikke kommentere om saken mot 27-åringen står sterkere eller svakere etter at de to sakkyndige har sagt sitt.

- Dette er en sak som retten skal vurdere ut fra en samlet bevisbyrde, sier Schjetne.

Schjetne vil ikke kritisere kriminalteknikerne for at de ikke målte temperaturen på avdøde, og sier at de gjorde sine vurderinger ut fra hensynet til sporsikring.

Forsvarer Arve Opdahl sier i en kommentar til Trønderbladet:

- Han sier at han ikke har gjort det,og han har gitt uttrykk for at politiet lukket saken for tidlig. Som tiltalt har han ikke ansvar for å oppklare saken. Hana har fått så mange spørsmål under avhørene at han mener at det er svart på det det spørres om, sier Opdahl.

27-åringen har ikke villet forklare seg i retten.

- Han er preget av å sitte i en drapssak, sier Opdahl om 27-åringens opplevelse av å være i rettssalen.