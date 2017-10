Bendik Brænne spiller på Trøndertun folkehøgskole denne torsdagskvelden.

Artisten fra Bærum er på turné i Melhus og Trondheim blant annet, etter at han nylig ga ut sin tredje plate, The Last Great Country Swindle, på Bendix Records. Det gjorde Brænne sammen med det plateselskapet omtaler som et stjernelag av norske musikere og den canadiske alt-country-artisten Daniel Romano i ryggen.

Gjengen består av Bendik Brænne, Daniel Romano, Lars Erik Larsen, Kjetil Johan Jakobsen, Martin Windstad, David Wallumrød, Mari Persen, Amund Maarud, Eivind Solheim, Sindre Blostrupmoen, Ellen A.W Sunde.

Klassisk huskonsert Duo spiller i Prestegårdslåna.

Det har gått fire år siden den prisbelønte debutplata How To Fake It In America, og Brænne skal nå vise at han har tatt steget i retning en tøffere og mer soul-inspirert sound.

Det er konsertstart klokka 21.