Flere enn ordføreren kan få vie

Fra nyttår skal kommunene ta over borgerlig vigsel, og rådmannen i Melhus har foreslått å bruke et aktivitetsrom på Kroa senter. For å få rommet presentabelt, trengs det 690.000 kroner i investering, har rådmannen opplyst til politiker.

Trønderbladet skrev nylig om planene om vigselsrom, og ordfører Gunnar Krogstad fortalte at det trengs investeringer i aktivitetsrommet på Kroa senter om folk skal bli viet der. Ifølge et anslag fra rådmannen, kan det bli omtrent 30 vigsler i året. Ordfører og varaordfører har fått vigselsrett.

Melhus formannskap drøftet tirsdag hvor kommunen bør ha vigselsrom når kommunen fra nyttår skal ta seg av borgerlige vigsler. I et omforent forslag kommer det fram at formannskapet enstemmig ønsker at vigselsrommet fortrinnsvis skal være i Melhus rådhus. Rådmannen har anbefalt at et aktivitetsrom i Kroa senter kan benyttes som vigselsrom, og formannskapet har vedtatt at aktivitetsrommet kan være et alternativ.

Formannskapet har også vedtatt at rådmannen i tillegg til ordfører og varaordfører, kan vie folk som ønsker borgerlig vigsel i Melhus. Saken skal også behandles av kommunestyret kommende tirsdag.