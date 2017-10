Fant tiltaltes bukse i vaskemaskina hos drepte Råger Holte

Politiet har undersøkt grundig boligen Råger Holte bodde i på Ler fram til han ble drept i januar, og deriblant vaskemaskina. I Sør-Trøndelag tingrett har en politibetjent fra seksjonen kriminalteknikk ved Trøndelag politidistrikt fortalt om hva som ble funnet blant annet i vaskemaskina hos den bajonettdrepte 38-åringen.

Om klesvask

Ifølge politiet har den tiltalte 27-åringen fra Melhus vasket klærne han hadde på seg for å skjule spor. En ullgenser som ser krympet ut etter vask, har fått forsvarer Christian Wiig til å kalle genseren for genserbeviset.

En ullgenser kan spille en viktig rolle i Lerdrapssaken Politiet mener at den drapstiltalte 27-åringen vasket ullgenseren på 60 grader for å fjerne spor, mens forsvarerne mener at han hadde på seg en annen ullgenser.

I vaskemaskina hos Råger Holte fant politiet fire bukser og seks sokker. Én av buksene vet politiet at Råger Holte hadde på seg fordi den framkommer på et overvåkningskamera. Holte hadde da på seg ei vinterforet bukse.

En av de andre buksene mener politiet tilhørte tiltalte, og mener at 27-åringen hadde på seg denne buksa da han ble fotografert av et overvåkningskamera søndag og mandag. Mandag 23. januar ble tiltalte fotografert av et overvåkningskamera på Prix Ler klokka 15.06. Dette var ei dongeribukse med slitasjemerker. Den siste kjente observasjonen av Råger Holte er mandag 23. januar klokka 22.18, og da var han på Prix Ler, og tiltalte har forklart i politiavhør at han ikke var med på denne turen til butikken på Ler.

60 grader

Da politiet undersøkte vaskemaskina, var klærne vasket og displayet viste at det var på 60 grader. Klærne lå fortsatt i vaskemaskina. På ei flaske tøymykner fant politiet fingermerke fra Råger Holte og et tommelmerke fra tiltalte. Når det gjelder tommelmerket, opplyser politibetjenten at det ikke er fullt ut identifiserbart i henhold til internasjonale standarder.

Politibetjenten sier til Trønderbladet at de har undersøkt vaskemaskina for fingeravtrykk, og at det ikke er noen identifiserbare fingeravtrykk på den. Hvorvidt den omtalte ullgenseren var en del av vasken, kan politibetjenten ikke si noe om. Han viser til at det kan være vanskelig å si om fibre fra en ullgenser er fra genseren tiltalte hadde på seg da han ble pågrepet, eller om det er fra en annen ullgenser.

I avhør har 27-åringen kommentert at ullgenseren var j... liten. Politiet har vist fram et bilde fra overvåkningskamera som politiet mener viser ullgenseren slik den så ut på søndag, og så et bilde av hvordan 27-åringen var kledd da han ble pågrepet av politiet etter at Råger Holte var funnet død av telemontøren.

Fant Råger Holte død Telemontøren som fant Råger Holte (38) drept, kom til åpen dør i huset.

I avhør har 27-åringen blitt spurt om ei flaske tøymykner hjemme hos seg. Flaska var tom, og 27-åringen har sagt at han syntes det var rart fordi den var nylig innkjøpt.

Badet

Retten har også fått høre om undersøkelser på blant annet badet, og politibetjenten forteller om blodspor på vasken.

- Blandebatteriet var blankpolert, sa politiet.

Politiet har også undersøkt andre rom og utenfor huset. I tillegg har Trøndelag brann og redning hatt dykkere nede i elva Kaldvella for å lete etter gjenstander, og har ikke funnet noe.

Retten har fått se bilder av hjemmet til Råger Holte både fra lørdag 21. januar og fra 25. januar fordi politiet foretok undersøkelser i hjemmet etter en voldsepisode den lørdagen. Holte fikk da knivstikk i hodet. Tiltalte var ikke involvert i den episoden.