Sør-Trøndelag tingrett er inne i dag tre av rettssaken, og skal i dag høre hva de første på åstedet så.

Den som fant Råger Holte (38) død 25. januar i år, var en telemontør som skulle installere internett i hjemmet til Holte. Holte leide en kommunal bolig på Ler. Telemontøren fortalte i retten at han hadde snakket med mor til avdøde om det passet å komme til Råger Holte for å installere internett den dagen. Ifølge telemontøren passet det, og han dro til huset. Han forklarte at mor skal ha sagt at Råger Holte ikke hadde mobil.

- Jeg så at døra var åpen, og jeg tok i dørhåndtaket og kjente det var åpen dør, sa telemontøren.

Avviser at han har drept Råger Holte 27-åringen fra Melhus nektet straffeskyld da rettssaken starter i Sør- Trøndelag tingrett. Politiet har brukt blant annet bilder fra kameraovervåkning fra to butikker og fra rutebussen for å kartlegge hvor 27-åringen var i dagene rundt drapet.

Telemontøren forklarte at han ringte på. Han hørte hunder bjeffe, og fikk avklart med mor om det var trygt å gå inn Han fikk høre at hundene ikke var farlige. Deretter gikk han inn og kikket først i gangen og på kjøkkenet,og fant Råger Holte død på stua. Han hadde mor til Råger Holte med på telefon, og hun bad ham ta i Råger Holte. Det ville ikke telemontøren gjøre.

I retten forteller telemontøren hva han så når det gjelder Holte. Over hodet hadde Holte ei pute som vitnet får forklart er ei hundeseng, og på magen hadde han et flagg med remser. Ved siden av Holte så han en bajonett. De to hundene gikk løse i huset.

Telemontøren ringte mor til Holte, og etter noen minutter fikk mor til Holte varslet politiet.