Drapstiltalt vil fortsatt ikke si noe i retten

Den andre dagen i rettssaken mot den drapstiltalte 27-åringen fra Melhus, startet med at aktor Per Morten Schjetne fortsatte opplesinga av avhørene med den tiltalte. Tiltalte nekter fortsatt å forklare noe i retten.

Avhørene er på 116 sider, og Schjetne leser høyt for retten. I avhørene er 27-åringen blitt spurt om blant annet den omtalte genseren som politiet mener at tiltalte vasket for å fjerne spor. Tiltalte har gitt ulike forklaringer om genseren i avhør, og har blant annet fortalt at genseren var liten allerede før Råger Holte ble funnet død.

I avhør har 27-åringen sagt at han er uskyldig, og han har ikke erkjent straffeskyld. Ifølge 27-åringen må en annen ha vært i hjemmet til Holte etter at han selv dro, og at han var hjemme da Holte skal ha blitt drept.

Ett annet tema i avhør har vært et flagg. Dette flagget ble funnet på Råger Holte ble funnet død. Etter et fengslingsmøte tidligere i år bad politiadvokat Jørgen Aunet om at folk gjerne kunne melde fra om de hadde sett en vimpel som kunne knyttes til boligen til Holte. 27-åringen har forklart i avhør at flagget hang ute. Politiet har funnet DNA fra 27-åringen på flagget.

Drapsvåpenet var en bajonett som skal være en militærpreget kniv som har sittet på et gevær. Da politiet spurte 27-åringen om bajonetten under avhør, valgte 27-åringen å avslutte avhøret og be om å bli fraktet tilbake til fengselet. Under et senere avhør får han se bilde av en lignende kniv, og sier at den ligner på den Holte hadde. Politiet konfronterte ham med at det er funnet biologisk spor fra 27-åringen på kniven, og at det ble funnet blod fra Holte på innsiden av ytterjakken. Dette har 27-åringen forklart med slåssing.

27-åringen har forklart at de holde på med en vikinglek, og at han er sikker på at de skværet opp etterpå ved at de tok hverandre i hendene. Etterpå skal det ha sett "greit ut" i huset til Holte bortsett fra en knust tallerken, ifølge 27-åringen. I avhør har 27-åringen sagt at han ikke liker blod.

Han har også vist til eks-kjæresten har sagt at de måtte være forsiktig med vikingleken fordi den kunne ende med at en av dem døde.

Holte hadde over 100 stikk fra bajonetten, og var blant annet stukket i hovedpulsåren.