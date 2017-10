Drapstiltalt kan ha en hjernelidelse

I Sør-Trøndelag sier de sakkyndige at 27-åringen ikke var psykotisk da Råger Holte ble drept,og at han ikke er psykisk utviklingshemmet. Han har ifølge de sakkyndige vært ruset, men har ikke hatt nedsatt bevissthet. Derimot mener de sakkyndige at 27-åringen har en dyssosial personlighetsforstyrrelse, og kan ha en medfødt hjernelidelse.

Alvorlig lidelse

De rettspsykiatriske sakkyndige er psykiater Solveig Klæbo Reitan og psykolog Jan Erik Grinde, og de mener at han har en alvorlig psykiatrisk lidelse. Når det gjelder behandling eller terapi, mener de at dette ikke vil hjelpe. Ifølge de sakkyndige har drapstiltalte allerede fra barndommen slitt med den psykiske helsa, og at dette har gitt seg utslag i blant annet skulking på skolen og rusproblemer. Dessuten har den tiltalte ifølge rapporter og dom, vært voldelig mot familiemedlemmer og eks-kjæreste. Lidelsen gir ikke straffefritak, opplyser statsadvokat Per Morten Schjetne.

Videre mener de sakkyndige at det er fare for at 27-åringen begår voldshandlinger.

Tidligere dømt for vold

I 2012 ble tiltalte dømt for vold mot familemedlemmer og eks-kjæreste, og politiet måtte rykke ut etter at bestemora ble angrepet flere ganger av tiltalte. Bestemora trodde hennes siste time var kommet etter at tiltalte skal ha skutt etter henne med luftpistol.

27-åringen har nektet å forklare seg om hva som skjedde i hjemmet til Råger Holte fram til Holte ble funnet død 25. januar. I retten ville han heller ikke si noe om de andre tiltalepunktene som gjelder vold mot fastlegen, trusler mot politifolk og slaget mot en medinnsatt i Trondheim fengsel.

Drapstiltalt vil fortsatt ikke si noe i retten Aktor Per Morten Schjetne fortsetter å lese fra de fem politiavhørene, og skal lese 116 sider. 27-åringen har forklart at eks-kjæresten advarte mot at vikingleken kunne ende med at en av dem ville dø.

Under orienteringa fra de rettspsykiatriske sakkyndige har det kommet fram at mor har fortalt at sønnen endret atferd fra toårsalderen til å bli en villstyring. Opp gjennom årene har han vært i kontakt med BUP, PPT og helsevesenet. Tidlig fikk han diagnosen trasslidelse, noe de sakkyndige mener kan være forløperen for alvorlig personlighetsforstyrrelse som voksen. Det er også forsøkt arbeidstiltak, men da var oppmøtet ustabilt.

Aktor har varslet at det vil bli lagt ned påstand om forvaring med minstetid. 27-åringen har hele tiden sagt at han er uskyldig, og har sagt til de sakkyndige at det ikke var nødvendig med en rettspsykiatrisk undersøkelse fordi han ikke vil bli dømt. I retten har han ikke erkjent skyld for drapet på Råger Holte, og har erkjent delvis straffeskyld for de andre tiltalepunktene.