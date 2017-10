16-åring promillekjørte med bil

I 03-tida i august kjørte en 16-åring fra Melhus personbil på Tmv-kaia i Trondheim. Sjåføren var for ung til å ha førerkort, og i tillegg var han påvirket av alkohol.

Ifølge politiet hadde unggutten en promille på 0,49 da han ble testet en halv time etter at han ble stanset. Saken var nylig oppe i Sør-Trøndelag tingrett, og der ble han dømt til 14 dagers betinget fengsel, 5000 kroner i bot og sperrefrist på førerkortet i 20 måneder. Sperrefristen er satt slik at den løper til at det er gått seks måneder fra den dagen han oppnår minstealderen for førerrett. Da saken var oppe i tingretten, tilsto han og vedtok dommen.

Retten vurderte om 16-åringen skulle få ungdomsstraff, men kom fram til at det ikke var egnet i denne saken. At kjøringa fant sted i et sentrumsnært område der det erfaringsvis er mange fotgjengere på den tida han kjørte, mente retten var straffeskjerpende. I retten forklarte den unge sjåføren at han hadde liten erfaring fra øvelseskjøring. Samtidig ga retten rabatt for at 16-åringen tilsto.