Regnet gir seg ikke

Gauldalingene må holde ut to dager til med regn, før et varmere høstvær er på trappene. Det er lysning i sikte fra og med torsdag. Sol og sju grader lokker, og langtidsvarselet hos Yr.no viser at det går mot fine dager rundt kommende helg.

I morgen, tirsdag, blir det mellom fire og sju millimeter nedbør i hele Gauldalen. Noe av det samme er medt på onsdag. Da vil også vinden øke på litt, men ikke mer enn cirka fem meter i sekundet midt på dagen. Temperaturene vil ligge på fire-fem grader.

Resten av uka får en sørlig vindretning, med stabile temperaturer hele døgnet. Det betyr at nattefrosten er et stykke unna.