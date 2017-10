Den drapstiltalte 27-åringen har sagt nei til å forklare seg i Sør-Trøndelag tingrett. Han mener at han er uskyldig, og har ikke erkjent straffeskyld. Dommer Eirik Lereim har anmodet 27-åringen om å forklare seg, men det har altså ikke 27-åringen ønsket.

I stedet leser aktor Per Morten Schjetne fra 27-åringens forklaringer til retten. 27-åringen har vært i fem avhør, og har gitt en forklaring på hva han mente skjedde i dagene før Råger Holte ble funnet død 25. januar. Totalt er det nesten 200 sider når også ulike skjemaer for samtykke og annet tas med, opplyser forsvarer Arve Opdahl. Aktor Schjetne opplyser at han vil lese opp 116 sider.

27-åringen har forklart at det var en slåsskamp i hjemmet til Råger Holte, og at denne startet med at Holte ville noe 27-åringen ikke ønsket å gjøre. Etter slåsskampen skal de to ha skværet opp ifølge tiltalte. Videre har 27-åringen forklart at han mener Råger Holte var i live da han forlot hjemmet til Holte. 27-åringen har opplyst at han var en venn av Holte.

Fant bajonetten på drapsstedet Råger Holte ble funnet død i stua av en telemontør som skulle montere internett, og politiet mener at drapsvåpenet er en bajonett som lå i stua. Tiltalte nekter å forklare seg i retten.

Han har også forklart om at han ikke har hatt det så lett i skoleårene, og at han har slitt med helseproblemer.

Aktor har varslet påstand om forvaring, mens bistandsadvokat Mette Skoklefald vil kreve 246.000 kroner i erstatning til pårørende.