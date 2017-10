Fant bajonetten på drapsstedet

I Sør-Trøndelag tingrett viste aktor Per Morten Schjetne bilde av bajonetten som politiet mener at Råger Holte (38) ble drept med. Bajonetten som ser ut som en feltkniv, ble funnet inne i stua til Råger Holte. Holte ble funnet død i stua av en telemontør som skulle montere internett. Telemontøren hadde mor til Råger Holte på telefon da han gikk inn i boligen, og hun varslet politiet. Holte ble funnet død 25. januar i år.

Rettssaken mot 27-åringen som er tiltalt for å ha drept Råger Holte, startet i tingretten i dag. Politiet mener det foreligger tekniske bevis som viser at 27-åringen drepte Råger Holte, mens 27-åringen ikke har erkjent straffeskyld for drapet.

Aktor har vist bilder fra åstedet, og det viser at det har pågått en kamp i stua. Gjenstander er slengt omkring, og et bord er veltet. Forsvarer Arve Opdahl har opplyst at det pågikk en slåsskamp, men at partene skværet opp etterpå. Ved siden av Råger Holte ble bajonetten funnet, og DNA-analyser viser at det er spor etter både Holte og 27-åringen på bajonetten.

Avviser at han har drept Råger Holte 27-åringen fra Melhus nektet straffeskyld da rettssaken starter i Sør- Trøndelag tingrett. Politiet har brukt blant annet bilder fra kameraovervåkning fra to butikker og fra rutebussen for å kartlegge hvor 27-åringen var i dagene rundt drapet.

Ifølge tiltalen ble Holte stukket over 100 ganger med bajonetten, og at han døde av forblødning og lungekollaps. Stikkskadene var på en rekke plasser på kroppen.

Første del av rettssaken er aktors innledningsforedag, og han har gått gjennom hvordan det så ut på åstedet og politiets kartlegging av 27-åringens bevegelser.

Et sentralt spørsmål er når drapet skjedde, og ifølge obduksjonsrapporten kan det ha skjedd 1-2 dager før Råger Holte ble funnet død. En sakkyndig mener at drapet har skjedd på etternatta 24. januar eller om morgenen 24. januar, mens den nye sakkyndige mener at drapet kan ha skjedd så sent som tirsdag ettermiddag. Ifølge kameraovervåkninga på Coop Prix Ler var 27-åringen der om morgenen.

- Hvis juryen er i tvil om at drapet er begått etter klokka 08, skal .... (27-åringen) frikjennes, sier aktor Schjetne i retten.

Bistandsadvokat Mette Skoklefald sier til Trønderbladet at mor til Råger Holte er forberedt på at rettssaken kan være tøff.

- Hun synes det blir godt å få saken overstått,sier Skoklefald.