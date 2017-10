En ullgenser kan spille en viktig rolle i Lerdrapssaken

Forsvarer Christian Wiig kalte det genserbeviset da han kort kommenterte aktoratets bilder som skal vise at den drapstiltalte 27-åringen vasket ullgenseren på 60 grader etter å ha drept Råger Holte (38).

På butikken

Sør-Trøndelag tingrett startet i dag mandag behandlinga av rettssaken mot 27-åringen som er tiltalt for å ha drept vennen med over 100 bajonettstikk. Ett av bevisene som aktor Per Morten Schjetne har presentert, er et bilde fra Coop Prix Ler. Bildet er fra overvåkningskameraet og viser tiltalte i butikken søndag kveld rundt klokka 18.47. Da var han iført en ullgenser av merket Ulvang.

27-åringen ble pågrepet av politiet onsdag 25. januar- samme dag som Holte ble funnet død av en telemontør som kom for å montere internett i boligen til Holte. Politiet tok bilde av 27-åringen, og ser at 27-åringen har på seg en ullgenser. Ifølge statsadvokat Schjetne må genseren ha krympet fordi den ser mindre ut enn på overvåkningskameraet i butikken. 27-åringen har i politiavhør forklart at det hendte at han og vennen lånte klær av hverandre.

Vikinglek

Som tidligere omtalt har 27-åringen nektet å forklare seg i retten, og statsadvokat Schjetne gikk i gang med å lese forklaringene fra de fem politiavhørene. Forklaringene er på 116 sider, og retten rakk ikke å høre alt før retten avsluttet for dagen. På tampen av dagen anmodet tingrettsdommer Eirik Lereim igjen om at 27-åringen skulle forklare seg for retten.

27-åringen har forklart at han og Holte lekte en vikinglek, og at de tok hverandre i hendene og skværet opp utpå natta.

Forsvarer Arve Opdahl sier at begge to var aktive i kampen, og at 27-åringen har brukt ordet vikingkamp.

- Han sier at begge havnet i gulvet, og at avdøde har klort ham i hodet. Han har selv blitt slått mens han lå nede på gulvet. Han har ikke kjennskap til hvordan kniven er blitt brukt, sier Opdahl.

Kniven er en bajonett som politiet mener var i Holtes hjem, og som politiet mener er drapsvåpenet. Aktor ønsker ikke at bildet av bajonetten skal vises i media. Bajonetten ser ut som en kniv med militært preg.

Fant bajonetten på drapsstedet Råger Holte ble funnet død i stua av en telemontør som skulle montere internett, og politiet mener at drapsvåpenet er en bajonett som lå i stua. Tiltalte nekter å forklare seg i retten.

Ifølge 27-åringens forsvarer var det mange som hadde sett at 27-åringen og Holte pleide å slåss.

Rettssaken fortsetter på tirsdag, og statsadvokaten skal da fortsette opplesing av politiavhørene. Den foreløpige vitnelista har 39 navn. Over 300 er avhørt.