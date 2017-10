Vet ikke om det er flertall for Lerkrysset

- Jeg aner ikke hva flertallet i Melhus kommunestyre er, og hva Arbeiderpartiet mener, sier ordfører Gunnar Krogstad (Ap).

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Nye Veier ønsker å ta ut Lerkrysset for å spare penger, og Nye Veier mener E6 Melhus-Ulsberg blir minst 400 millioner kroner billigere om Lerkrysset kuttes ut. I tillegg mener Nye Veier at det bør veie tungt at Lerkrysset tar en del dyrkajord siden det også er med et kryss i Losengrenda.

Medlemsmøte

Onsdag kveld skal Melhus Arbeiderparti ha medlemsmøte der optimalisering av E6-prosjektet Melhus-Ulsberg står på dagsorden, forteller ordfører Krogstad. Nye Veier har lagt fram en sparepakke som ikke bare involverer Lerkrysset (se sparepakken lenger ned i artikkelen).

- Vi i Melhus kommunestyre er ferdig med jobben vår, og så kommer Nye Veier med nye forslag til den veilinja vi har vedtatt. Under møtet Melhus kommune inviterte til, sa prosjektdirektøren i Nye Veier at Nye Veier vil kontakte fylkesmannen. Jeg kan godt være med til fylkesmannen, men jeg trodde det var Melhus kommunestyre som bestemmer veilinja, sier Krogstad.

Mulig med byggestart om to år Nye Veier lover at dersom de får kutte i E6 Melhus-Ulsberg, kan det bli byggestart sommeren 2019.

Da Geir Moholdt som er talsperson for beboerne i Losengrenda og Kåsen spurte Nye Veier om østlinja er vurdert, svarte prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier først at signalet fra fylkesmannen er at det går med så mye dyrkajord med østlinja. Etterpå sa han at Nye Veier kan ta en samtale med fylkesmannen.

Nye Veier vil spare ved å korte ned E6-tunnel i Melhus Beboer sier det kom som lyn fra klar himmel at E6 kommer 100 meter fra låveveggen.

Gjennomgangstrafikk

Ordfører Krogstad har hele veien signalisert at han er for å beholde Lerkrysset, og han viser til hva som ble resultatet da Statens vegvesen sparte inn E6-ramper på Skjerdingstad. Søbergdalen der beboerne trodde de var kvitt mye av biltrafikken fordi E6 ble lagt utenom boligområdet.

- Jeg vet at Erling Bøhle sto på for at E6-rampene skulle bygges. Allerede nå kan vi se hvordan det blir om 20 år på Ler. E6-prosjektet blir ikke utsatt i åtte år om vi beholder Lerkrysset, sier Krogstad.

Nye Veier har fått beregnet hvor mange som vil kjøre gjennom Kvål, Ler og Lundamo om Lerkrysset ikke blir bygd, og ifølge beregningene vil det daglig passere over 3000 kjøretøy. Modellen viser at en tredjedel av trafikken på E6 vil svinge av i avkjøringa ved Hofstad næringspark.

Melhus kommunestyre får tilbake reguleringsplanene for E6 gjennom Melhus fordi Nye Veier vil ha endret den vedtatte veilinja flere steder, og spørsmålet om Lerkrysset kommer da opp. Krogstad har ikke loddet stemninga blant partiene for å se hvor flertallet er, og han sier at han heller ikke vet hva som er stemninga i Melhus Arbeiderparti. Høyre og Fremskrittspartiet har signalisert at de vil kutte ut Lerkrysset, mens Melhuslista vil beholde dette krysset og viser til at innsparingen som ble gjort for E6 Melhus, har skapte problemer i ettertid. Det gjelder manglende E6-ramper, ingen gangbane på Melhusbrua og at Gimse bru ikke ble utbedret.

Ordføreren vil ha lokal avgjørelse for Lerkrysset - Det kunne sikkert ha vært behagelig å la staten ordne opp, sier ordfører Gunnar Krogstad.

- Ut fra stemninga blant folk, vil folk ha ny E6 så fort som mulig og kryss på Ler. Jeg mener det er mulig å ha kryss på Ler. At Nye Veier vil spare inn 20 prosent, er noe de selv har funnet på. Det framkommer i et strategidokument som ikke er behandlet i styret og som Stortinget, regjeringa og Vegdirektoratet ikke har behandlet. Alle mener det er positivt at veiprosjekter gjennomføres rimeligere slik at samfunnet spare milliarder, men jeg mener at vi må tenke på framtida. Hvis det ikke blir kryss på Ler, vil vi få spørsmålet om noen år om hvorfor krysset ikke ble bygd, sier Krogstad.

Under folkemøtet i Melhus ble Nye Veier spurt om hvorfor det er så mange kryss på E6 nord for Trondheim, og til det svarte prosjektdirektøren at E6 Ranheim-Værnes ville ha sett annerledes ut om den hadde vært planlagt i dag.

Når det gjelder reguleringsplanen for utvidelsen av E6 Melhus fra to til fire felt, har ordføreren fått signaler om at forslag til reguleringsplan kommer i februar.

Sparepakken

Her er Nye Veiers sparepakke slik den ble presentert på et møte i Melhus nylig:

- Flytte kryss fra Skjerdingstad til Hofstad næringspark

Ny veilinje på den nordlige delen av Kvål, men dette forslaget er lagt vekk på grunn av dårlige grunnforhold

- Dele Homyrkamtunnelen i to med en dagsone

- Krysset på dagens E6 i Kvålsdalen blir ikke utbedret

- Ta vekk Lerkrysset

- Kutte bruspenn på Røskaftbrua

- Ta vekk påslag for isgang og opphoping av trær ved bruer på strekninga Støren-Hovin

- Bruke dagens tunneler på Støren som sørgående løp i Størentunnelen

- Mindre endring av kryss på Prestteigen

- Nordvendt rampe ved Håggå (Hage) blir beholdt av hensyn til kollektivtrafikk og næringsliv

- Ta vekk kryss i Løklia

- Helt ny veilinje forbi Buvatnet og Berkåk

- Ta vekk kryss sør Berkåk sør

- Forenkling av kryss på Ulsberg med rundkjøring i stedet