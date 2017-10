Varsler kraftig vind

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om at det ventes kraftig vind i Trøndelag. Varslet gjelder ikke bare kysten av Trøndelag, men også indre strøk som for eksempel Melhus og Midtre Gauldal.

Den kraftige vinden er ventet å inntreffe sent søndag kveld og natt til mandag. Meteorologisk institutt melder også at instituttet har økt overvåking, og at det er lavtrykk som fører til den kraftige vinden.

Klokka 12 i dag søndag ble det målt 4,2 grader i Soknedal og 3,1 grader på Kotsøy.