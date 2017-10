Her forsøker sjøørreten desperat å komme seg opp bekken for å gyte

Selv ørreter på to kilo klarer ikke å gå opp Ratebekken etter at entreprenøren la et lite plastrør der bekken skulle ha gått.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Miljøvernforbundet reagerte sterkt på det de mener er en blemme fra Statens vegvesens side. Under bygging av E6 mellom Melhus og Trondheim har entreprenøren lagt om Ratebekken, og sjøørreten må hoppe opp en meter og så inn i det lille plastrøret for å komme seg opp til gyteplassene. Arne Hansen fra Miljøvernforbundet uttalte til Trønderbladet at en hel sjøørretårgang kan gå tapt.

- Sjøørretårgangen 2017 er gått tapt Miljøvernforbundet frykter at sjøørreten ikke får gytt i Ratebekken i Melhus på grunn av E6-bygginga, mens Statens vegvesen henter inn ekspertise for å hjelpe fisken.

En av dem som har engasjert seg for å berge sjøørreten, er Lars Petter Tømmerås Wassmo (29) som bor i Åsvegen i Melhus. Gjennom hagen har han Langbekken som er nabobekk til Ratebekken, og han har alltid hatt en sterk interesse for sjøørret og laks. Da han ble kjent med at sjøørreten ikke kom seg opp Ratebekken, dro han dit. Han forteller at det ble satt ei ruse for å samle opp sjøørreter, men at det bare var tre frosker og ei flyndre i den. I stedet hadde fiskene gått forbi rusa.

Fraktet fisker oppover

- Vi så ørreter som hoppet opp og fikk panikk. En på to kilo prøvde,men kom så som et prosjektil ut av røret etter noen sekunder. Vi har tatt opp 40 fisker og tatt dem med til den øverste delen av bekken, sier Tømmerås Wassmo.

Tømmerås Wassmo forteller at han vil søke om å få sette ut settefisk i elva som kompensasjon for at ørreter kan ha gitt opp å gå opp Ratebekken.

Skal bære sjøørret oppover i Ratebekken Gaula natursenter har tenkt ut en metode for sjøørreten som er blitt utestengt fra Ratebekken.

Går rydderunder

Engasjementet for sjøørreten og laksen har ført til at han går turer i nærområdet for å se om kulverter og bekker har vannføring nok til at fiskene kan vandre opp, og han er opprørt over at kulverter og bekker tettes igjen og forsøples.

- Jeg har Langbekken gjennom hagen, og det er viktig for meg å se at fiskene har det bra i den bekken. Det kommer gråvann fra min eiendom, og jeg tenker på hva jeg kan gjøre for å unngå forurensning i bekken, forteller Tømmerås Wassmo.

Tømmerås Wassmo foreslår at skoleelever i Melhus tas med til bekker for å være med på å rydde unna kvister og annet som kan hindre sjøørretene i å gå oppover bekker.