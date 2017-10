Flere tusen uten internett og kabel-tv

Onsdag kveld forsvant både internett og tv-signalet for flere tusen i Melhus og andre kommuner sør for Trondheim.

- Det er feil på et samband som gir utfall for bredbådebunder ogTV-kunder til Canal Digital i Sør-Trøndelag, sier pressevakt Anders Krokan for Telenor og Canal Digital.

Feilen oppsto like etter klokka 20.

- Vi er i ferd med å undersøke hva feilen skyldes, sier Krokan.

Fem kommuner rammet

I Melhus har over 1700 kunder mistet bredbåndet, mens det er 4 i Midtre Gauldal, 271 i Skaun, 77 i Holtålen og litt over 100 i Klæbu. I tillegg er flere tusen uten kabel-tv og har dermed svarte tv-skjermer.

Krokan beklager feilen på vegne av Telenor og Canal Digital. Han sier de jobber på spreng for å lokalisere feilen og utbedre den. Når det blir utbedret er imidlertid usikkert. På sine kundesider på nettet skriver Canal Digital at antatt rettetid er innen klokka 12, men Krokan sier at dette er usikkert. De vet ikke årsaken, og vente rpå tilbakemelding fra entreprenøren.