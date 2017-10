Graver på Kvål for å få vekk overvann

Overvann i kryss og på parkeringsplass i Kvål sentrum har vært et gjengangerproblem, og det har vært så store mengder vann at både fotgjengere og bilister har hatt problemer med å ta seg fram.

Kan gi trafikale problemer

Nå gjør Statens vegvesen et forsøk på å få løst overvannsproblemene. Byggeleder Per Olav Krogstad sier at bilistene må regne med kø og andre trafikale problemer mens gravinga pågår.

- Det vil foregå en del arbeid i området som gir trafikale problemer, og det gjelder særlig fra mandag. Overvannsproblemene skal bli utbedret, og vi skal klare å ta unna overvannet, sier Krogstad.

Spyler vekk soddbøtta

Under E6 skal det være rørfresing, og ett av målene er å få spylt vekk soddbøtta som stenger for vannstrømmen. Trønderbladet har tidligere skrevet om at ei soddbøtte i røret kan være noe av årsaken til overvannsproblemene.

Krogstad opplyser at et overvannsrør er knust.