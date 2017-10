Saktegående kø fra Melhus sentrum til Lundamo

Fredag ettermiddag er det saktegående kø fra Melhus sentrum og til Lundamo.

I 90-sona på E6 Melhus går det bare i 20-30 km/t.

Fredager er det ofte kø helt til Kvål, og trafikklyset i Kvål sentrum er at Nye Veier utpekt som en årsak til flaskehalsen.

I dag starter skolenes høstferie, og ekstra mange er på vei gjennom Melhus.

Nye Veier vil spare ved å korte ned E6-tunnel i Melhus Beboer sier det kom som lyn fra klar himmel at E6 kommer 100 meter fra låveveggen.

Under folkemøtet Nye Veier arrangerte i Melhus onsdag kveld, sa prosjektdirektør Johan Olav Vatnan og utbyggingssjef Lars Bjørgård at det er fare for at køproblematikken fra Trondheim flytter seg til Melhus når E6 mellom Melhus og Trondheim er ferdig neste år.