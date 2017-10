Midtre Gauldal slo Melhus

Oktoberutgaven av Early Birds som er et morgentrimtilbud for å styrke VM-søknaden til Trondheim, ble avviklet i dag.

Støren

På forhånd hadde komiteen bak Early Birds på Støren bestemt seg for å slå Melhus i antall oppmøtte, og melhusordføreren var blant dem som tok utfordringa.

En opptelling viser at Midtre Gauldal tok en suveren seier. Emma Endal Hansen fra komiteen for Early Birds i Midtre Gauldal, forteller at godt over 200 møtte opp på Støren.

- Vi hadde 160 t-skjorter, og de ble blåst vekk. I tillegg har mange satt seg på venteliste. Dette er knall, og vi er kjempefornøyd, sier Endal Hansen.

Tidlig opp for å bedre folkehelsa Midtre Gauldal starter med Early Birds, og målet er å bli enda bedre enn Melhus.

Ulike firma stiller med frokost til deltakerne i Early Birds. Deltakerne møter opp klokka 06.30, og går så i 15 minutter før de snur og vender tilbake til startpunktet. På Støren var oppmøtet utenfor Bjørgen treningssenter.

Hvem skaffer flest morgentrimmere? Melhus tar imot utfordringa fra Midtre Gauldal, og lover kamp om hvem som har flest på Early Birds fredag morgen.

Folkehelsekoordinator Kristin Myklevoll forteller at alle bygdene var representert, og hun synes oppmøtet var særdeles bra tatt innbyggertalet på 6300 i betraktning.

Melhus

I Melhus sentrum var det færre som møtte opp sist, og driftsleder Torbjørn Thomassen telte opp antall oppmøtte. Der kom det 110. Forrige gang var det 140. Thomassen tror mange ikke møtte opp på grunn av været. Det var periodevis litt regn, men ikke verre enn at folk var i godt humør.

Underveis var det for øvrig feiring av enhetsleder Marit Leer Øyaas som i dag hadde bursdag, og hadde fått tildelt krone og banner. Leer Øyaas jobber i Idrettsveien bofellesskap, og fylte 47 år.

2-åringen William var trolig den yngste deltakeren i Melhus, og gikk sammen med broren Markus (5) og mamma Mia Grinde.

- Det gikk bra å være med på Early Birds så tidlig siden vi er tidlig oppe likevel. Vi pleier å stå opp rundt 05.30-06.00, og barnehagen er ikke åpen ennå, sier Grinde.

Melhus har for øvrig et innbyggertall godt over dobbelt så høyt som Midtre Gauldal, og antall oppmøtte pr. 1000 innbyggere er derfor vesentlig lavere enn nabokommunen i sør.