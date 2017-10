Venter mye regn

Lavtrykksområder er på vei inn mot kysten, og det betyr regn og vind.

Meteorologisk institutt advarer om at det er ventet både mye vind og kraftige regnbyger. Det er særlig ute ved kysten at det vil blåse friskt, men det kan også komme noen skikkelige vindkast sør for Trondheimsfjorden.

Etter solrike og varme høstdager ser det ut til at det vil bøtte ned. Særlig natt til fredag er det ventet mye nedbør. For Soknedal målestasjon meldes det opp i 13 mm i løpet av natta. De ter også ventet regn utover fredagen, og stort bedre blir det ikke på dagtid på lørdag. Temperaturmessig vil det være ganske kjølig, og det kan komme snø i høyfjellet.

Fra mandag blir det sol å se igjen,og det ventes oppholdsvær i høstferien.