Nytt busskur er blitt smadret

I dag torsdag er mesteparten av busskuret ved Melhus trafikkskole i Melhus sentrum blitt knust til småbiter.

Det fjerde

Smadringa av busskuret føyer seg inn i rekka av ødelagte busskur i det siste. For ikke lenge siden ble flere busskur på Hovin knust. Tidligere er busskuret på motsatt side av Melhusvegen (miljøgata) i Melhus sentrum også ødelagt, og før i år er flere busskur rundt omkring i nedre Melhus blitt smadret.

Busskuret ble knust Trist syn møtte bussreisende i Melhus sentrum.

Byggeleder Per Olav Krogstad i Statens vegvesen sier at busskuret i Melhus sentrum er det fjerde ødelagte i Melhus på ei uke.

- Vi anmelder alle sakene, slår Krogstad fast.

Mistenker bruk av hammer

Krogstad forteller at de har undret seg over hvorfor så mange ødelegges på Hovin.

- Vi har en liten mistanke om at det er brukt hammer på busskurene, og at noen har stjålet ruteknusehammer på bussen. Hvis noen har sett noe som oppklare knusingen av busskur, ber vi om at de henvender seg til politiet. Det er opp til politiet å finne ut hvem som har gjort dette, sier Krogstad.

Busskur er totalt knust Her kan du se filmen av hvordan busskuret ser ut.

Reparasjon av busskurene koster tusenvis av kroner, og vegvesenet arbeider nå for å finne ut hvordan det skal bli en stopp for knusingen.

- Vi kan ikke ha det slik, sier Krogstad.