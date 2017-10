Busstans på E6 ga lange køer

Politiet meldte tordag at det er redusert framkommelighet på E6 ved Sandmoen etter at en buss har fått problemer.

Årsaken er at en buss har hatt et ublidt møte med et kumlokk, og har fått oljelekkasje som følge av dette, opplyser politiet. Det dannet seg lange køer på E6 som følge av dette. Litt etter klokka 10 meldte politiet at det er ryddet på stedet, og at trafikken går som normalt