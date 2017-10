Nye Veier vil spare ved å korte ned E6-tunnel i Melhus

Under et godt besøkt folkemøte om ny E6 gjennom Melhus, ga Nye Veier klar beskjed om at det må spares inn 20 prosent av kostnadene på Nye Veiers portefølje før E6 sør blir bygd.

Lerkrysset

Nye Veier har som Trønderbladet tidligere har omtalt, ønsket å fjerne Lerkrysset fordi det gir 375-400 millioner kroner i besparelse. Prosjektdirektør Johan Olav Vatnan mener det er helt nødvendig å spare inn Lerkrysset for å komme i mål med innsparingene.

I tillegg vil Nye Veier flytte et kryss ved Skjerdingstad til Hofstad næringspark, kutte bruspenn på Røskaftbrua, bruke dagens tunnelløp på Støren som sørgående løp på ny E6, kutte ut kryss i Løklia i Soknedal og lage ei helt ny veilinje forbi Buvatnet og Berkåk.

Lerkrysset blir hovedtema under E6-møte Onsdag kveld kommer Nye Veier til Melhus for å holde åpent møte om E6, og ekstra fokus vil bli rettet mot Lerkrysset som Nye Veier vil spare vekk. Melhus Fremskrittsparti har allerede bestemt seg for hva partiet mener.

Enda mer innsparing

På møtet kom enda ett innsparingsforslag. Nå skal tunnelen gjennom Kleivahammeren og til Hovin på vestsida av Gaula, deles i to med en 1300 meter lang dagsone. Den ene tunnelen blir på 400 meter og den andre på 3,8 kilometer. Nye Veier synes den foreslåtte tunnel på over fem kilometer, blir for lang.

En av tilhørerne, Kari Saugen, sa under folkemøtet at hun var blitt varslet av nye Veier på tirsdag om endring av tunnelen, og at det kom som lyn fra klar himmel at E6 kommer 100 meter fra låveveggen.

Utbyggingssjef Lars Bjørgård i Nye Veier sier til Trønderbladet at to gårdsbruk blir berørt av forslaget om å dele Homyrkamtunnelen i to med en 1300 meter lang dagsone mellom. Nye Veier har også foreslått av ny E6 ikke legges så nært Gaula ved Kleivahammeren slik Statens vegvesen har foreslått.

110-sone fra Klett til Kvål? Maksimalfarten på E6 mellom Klett og Kvål kan bli satt til 100 eller 110 km/t for å gi samme fartssone hele veien.

Fyldigere omtale av folkemøtet kommer senere.