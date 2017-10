Når var flest samlet i Melhus?

Årets Åpen gård på Kvål samlet hele 5000 besøkende ifølge arrangøren, og Ragnar Torland som sitter i arrangementskomiteen, spør om det noen gang har vært samlet så mange under et arrangement i Melhus.

Plass til mange

- Det er veldig artig at det kommer så mye folk til Åpen gård, og vi ser at 5000 besøkende gikk veldig bra. Parkeringa og atkomsten fungerte godt. Det viktigste for oss er høy kvalitet. Vi er nok avhengige av at det er godt vær om det kommer så mange for ellers blir det fullt inne i hallen, sier Torland.

Spørsmålet er altså om det noen gang har vært samlet flere enn 5000 på et arrangement i Melhus. Både villmarksmessa og den opprinnelige Melhusfestivalen har hatt stor tilstrømning.

Utendørsspel på Gimse

Rekorden er trolig et utendørsspel som ble oppført i Olastubakken. Eli Stav som har et bilde fra spelet, forteller at det var minst 10.000 til stede. Svært mange samlet seg for å se spelet som handlet om Einar Tambarskjelve og sønnen Eindride. Spelet ble oppført i enten 1937 eller 1938, forteller Stav.

- Faren min spilte Eindride, og Ranka Samuelsen var regissør. Spelet ble oppført bare en gang, og det er utrolig når en tenker på hvor mye arbeid de la ned i spelet. De øvde det inn midt i den travleste tida på sommeren. Det var stappfullt av folk, og folk strømmet til fra hele Trøndelag, sier Stav.

Stav forteller at Krigsvoll malte på et teppe som ble hengt opp på en låvevegg. Ranka Samuelsen eller Ragnhild E. Knudsen Samuelsen som hun egentlig het, var skuespiller på Trøndelag Teater og radioprogramleder.

Dersom leserne kjenner til at det er en annen anledning der det har vært samlet enda flere enn 10.000 på en gang i Melhus, tar avisa gjerne imot tips på tronderbladet@tronderbladet.no eller til tipstelefonen 934 50100.