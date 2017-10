Hvem skaffer flest morgentrimmere?

Fredag klokka 06.30 er det igjen klart for morgentrimmen Early Birds, og denne gangen er det frisk gåtur for morgenfugler både i Melhus og Midtre Gauldal. Early Birds er et tiltak i flere kommuner for å understreke Trondheims VM-søknad, og for å fremme folkehelse.

Midtre Gauldal

Midtre Gauldal har sin første morgentrim til fots på fredag, og arrangørene håper på solid oppmøte. Startstedet er utenfor Bjørgen treningssenter, og så går turen retning Spjeldbakkan. Arrangørene har utfordret Melhus, og har tro på at enda flere i Midtre Gauldal enn i Melhus møter opp. Ordfører Sivert Moen er blant dem som er blitt invitert til morgenturen.

Melhus

Melhus arrangerte den første Early Birds 1. september, og da kom 140. Blant deltakerne var tidligere OL-deltakere Espen Bredesen og Magne Thomassen.

Ordfører Gunnar Krogstad tar imot utfordringa fra Midtre Gauldal, og under formannskapsmøtet sist tirsdag minnet han om at det gjelder å møte opp på fredag. Da han bad om håndsopprekning, var det ikke en skog av hender. Flere nevnte at tidspunktet ikke passet, og ordføreren antydet at en kan ta morgenturen der en bor.

Rådgiver Signy Ryther Overbye i Melhus kommune håper mange kommer til Early Birds, og hun har tro på godt oppmøte ut fra signaler fra folk om at de vil komme. Blant de mange som deltok sist, var Idrettsvegen bofellesskap og de har fulgt opp med morgentrim for brukere og ansatte hver andre uke.

- Artig og hyggelig

Erfaringa fra morgenturen 1. september i Melhus var at det ble en oppglødd stemning utenfor Melhus rådhus etterpå. I tillegg til T-skjorte, fikk folk også kaffe og banan. Turen starter utenfor Melhus rådhus, og en går så langt en kommer på 15 minutter før en snur og går tilbake til rådhuset.

- Felles tur for morgenfugler med kaffe og noe godt etterpå, kan utvikle seg til å bli en artig og hyggelig sosial arena, uttaler rådgiver Signy Ryther Overbye.